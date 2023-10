Ieri, mercoledì 4 ottobre, Riccardo Guarnieri è riapparso sui social dopo una lunga assenza, ma il motivo non ha nulla a che vedere con la sua assenza nel parterre di Uomini e donne. Con un paio di video che ha caricato sul suo profilo Instagram, il pugliese ha annunciato la recente scomparsa del nonno, un vero e proprio punto di riferimento per lui sin da quando era bambino. Il cavaliere ha anche ringraziato i follower per l'affetto che gli hanno dimostrato in giornate così difficili per lui e per tutta la sua famiglia.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Proprio nel giorno in cui Ida ha festeggiato 11 mesi d'amore con Alessandro, Riccardo ha dato un triste annuncio sui social network.

Dopo un'assenza da Instagram che durava da molte settimane, Guarnieri ha deciso di farsi vivo per comunicare ai follower che di recente ha perso una persona cara.

La mattina del 4 ottobre, infatti, il tarantino ha postato tra le sue storie una foto che ritraeva la sua mano che stringeva quella di un anziano, il tutto accompagnato dal brano "D'amore si vive" di Ennio Morricone e dall'emoticon delle dita incrociate in segno di speranza.

A circa 8 ore di distanza dalla pubblicazione di questo scatto con il quale ha detto e non detto, il protagonista di Uomini e donne ha condiviso sul suo account un video con il quale ha spiegato cosa era successo poco prima.

Lo sfogo del 'veterano' di Uomini e donne

"Anche se è in dialetto, ho voluto pubblicare questo video per condividere con voi uno dei tantissimi momenti divertenti con mio nonno, che purtroppo non c'è più", ha spiegato Riccardo la sera del 4 ottobre.

Accanto al filmato che lo mostra abbracciato all'uomo al quale ha dovuto dire addio di recente, inoltre, il pugliese ha scritto: "Voglio ringraziare tutti per i numerosi messaggi che sto ricevendo".

Nonostante sia molto riservato per tutto ciò che riguarda i suoi affetti, Guarnieri ci ha tenuto ad informare fan e curiosi della perdita che ha subito, un lutto che lo ha provato molto in questi giorni.

Lo storico protagonista di Uomini e donne, però, ci ha tenuto a dire "grazie" a tutte quelle persone che, seppur conoscendolo solo tramite uno schermo, gli hanno fatto le condoglianze e gli hanno dimostrato affetto e vicinanza in un periodo così particolare della sua vita.

Nessuna replica alla dama di Uomini e donne

Riccardo manca dagli studi di Uomini e donne dallo scorso maggio (da quando sono finite le registrazioni dell'edizione 2022/2023), ma nonostante questo continua ad essere uno dei personaggi più discussi del Trono Over.

Meno di una settimana fa, ad esempio, Roberta Di Padua ha reso pubblico un retroscena che risalirebbe al periodo in cui Guarnieri frequentava Mariagrazia e Giusy, entrambe nel parterre del dating-show della passata stagione.

Stando al racconto della dama, il pugliese l'avrebbe corteggiata inviandole mazzi di fiori in anonimo, facendole credere di avere un ammiratore segreto.

Terminate le riprese del programma, l'ex di Ida si sarebbe rivelato ma la reazione della donna è stata tutt'altro che gioiosa.

Roberta si è detta contrariata dal fatto che Riccardo abbia cercato di riconquistarla mentre usciva anche con altre persone, e per questo oggi lo ha cancellato dalla sua vita.

Quando le è stato chiesto che effetto le fa non vedere più il pugliese tra i cavalieri, Di Padua ha risposto: "Mi è indifferente dopo quello che ha fatto".

Il diretto interessato non ha replicato a questa frecciatina e non ha neppure ancora spiegato perché non partecipa più alla trasmissione della quale è stato protagonista assoluto per tanti anni.