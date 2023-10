Terra Amara va in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di stampo turco, in merito all'episodio che sarà trasmesso sabato 14 ottobre, raccontano che l'investigatore Sadi verrà a conoscenza che i due mariti di Behice sono deceduti in circostanze misteriose.

Mujgan chiarirà a Fikret di non essere alla ricerca di una storia sentimentale

Gli spoiler turchi di Terra amara, per ciò che concerne la puntata del 14 ottobre, anticipano che Fekeli senior mostrerà a Mujgan un documento che attesta che Yilmaz ha lasciato un fondo a favore del piccolo Kerem Alì, attestato che rincuorerà non poco la dottoressa.

Demir, successivamente, farà presente a Zuleyha che all'interno della lettera ritrovata pare chiaro come suo padre Adnan non abbia, in realtà, avuto così tanti rapporti extra-coniugali, nel frattempo Yaman e Umit proseguiranno la loro relazione clandestina.

Sevda, invece, avrà in animo di suggerirà ad Altun di riconciliarsi al più presto con Yaman.

Notando il trasporto emotivo di Fikret nei suoi riguardi, Mujgan ci terrà a sottolineare col figlioccio di Ali Rahmet di non essere alla ricerca di una storia d'amore.

Sadi noterà che i mariti di Behice sono morti ambiguamente

Fikret busserà alla porta di Umit chiedendo alla complice novità sul conto di Demir, così il ragazzo sarà entusiasta dei passi avanti che Ayla sta compiendo per aiutarlo a distruggere il fratellastro.

Fikret, allo stesso tempo, intimerà alla figlia di Sevda di non perdere la testa per Yaman, intanto Ali Rahmet consiglierà a Zuleyha di accantonare il ricordo di Yilmaz a favore dell'amore che prova attualmente per Demir.

Mujgan metterà al corrente Behice del fondo vincolato ai 21 anni in possesso di Kerem Alì e ciò renderà furibonda la dark lady, così la giovane Hekimoglu si renderà conto di che pasta è fatta realmente la zia e vorrà tagliare i ponti con la stessa.

Mentre Fekeli rassicurerà la dottoressa dicendole che potrà sempre contare su di lui, Saniye invece chiederà delucidazione a Rasit, di ritorno alla tenuta, sul perché ha lasciato all'altare Fadik.

Zuleyha, infine, incontrerà l'investigatore Sadi che ha assunto per indagare sulla sospetta morte di Hunkar, così il detective dirà alla signora di Cukurova che i mariti di Behice sono morti in circostanze ambigue.