La nuova tronista Manuela Carriero scatena il caos tra i fan di Uomini e donne per il suo modo di fare considerato troppo sopra le righe. In queste prime settimane della nuova edizione del talk show pomeridiano di Canale 5, Manuela si è fatta notare in primis per il suo atteggiamento ritenuto a tratti fin troppo aggressivo.

La tronista non è stata sempre gentile e carina nei confronti dei suoi pretendenti e ciò ha permesso al suo ex fidanzato, Stefano Sirena, di cogliere la palla al balzo per smascherare la nuova tronista del talk show.

La tronista Manuela scatena il caos tra i fan di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 e tra i volti di punta di questa edizione vi è sicuramente Manuela.

La tronista, infatti, sta scatenando accese critiche e polemiche tra i fan social, al punto che in molti l'hanno definitiva maleducata e scortese nei confronti dei suoi pretendenti.

Alcuni modi di fare della tronista, infatti, non sarebbero piaciuti per niente, complice questo carattere talvolta troppo spigoloso che la porta a dire sempre in maniera diretta e decisa ciò che vuole.

"Manuela è inadatta al trono, scontrosa, maleducata e fastidiosa", ha scritto un commentatore sui social parlando del percorso della nuova tronista.

La nuova tronista Manuela definita maleducata

In tanti, infatti, l'hanno definita scostumata nei confronti dei ragazzi che in queste settimane si sono messi in gioco per cercare di conquistare il suo cuore, ritenendo che la ragazza dovrebbe darsi una regolata.

Del resto, già ai tempi della sua partecipazione a Temptation Island, Manuela si fece notare per il suo carattere "irruento" che la portò a dare una sberla al suo fidanzato Stefano Sirena, durante il falò di confronto finale, quando scelsero di prendere due strade differenti.

Ebbene, a distanza di un po' di tempo dalla fine di quella storia d'amore e dopo averla rivista in televisione a U&D, ecco che Stefano è tornato a parlare sui social, dando ragione a coloro che la definiscono maleducata.

'State capendo', l'ex fidanzato di Manuela la smaschera come tronista a U&D

"Ora state scoprendo e capendo tutto quello che io dicevo", ha scritto Stefano Sirena sui social, commentando il percorso della sua ex fidanzata a Uomini e donne e schierandosi così dalla parte del pubblico che sta bocciando Manuela nelle vesti di tronista.

Al momento, comunque, la ragazza non ha ancora replicato alle critiche social ne tantomeno alle frecciatine del suo ex, ma non si esclude che possa togliersi qualche sassolino dalle scarpe nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne previste per questa stagione autunnale.