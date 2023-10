Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della telenovela nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, in merito alla puntata che sarà trasmessa su Rai 1 martedì 10 ottobre, raccontano che Delia Bianchetti (Ilaria Maren) confesserà a Clara Boscolo (Elvira Camarrone) di conoscere il cliente che il giorno precedente ha fatto il suo ingresso nell'atelier. Bianchetti, inoltre, metterà al corrente la collega del perché ha deciso di non servire quel preciso cliente, intanto la permanenza oltreoceano di Vito Lamantia (Elia Tedesco) si rivelerà più lunga del previsto e il ragazzo siciliano non riuscirà a tornare a Milano in tempi brevi.

La nobile Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), infine, prenderà una decisione in merito alla Villa.

Bianchetti dirà a Boscolo di conoscere il cliente che non ha servito

Le trame della soap opera nostrana di casa Rai, riguardanti l'episodio che sarà trasmesso il 10 ottobre, svelano che Delia avrà in animo di rivelare alla collega Clara di conoscere quel cliente che il giorno precedente si è recato nel grande magazzino meneghino.

Oltre a conoscerlo, Delia confesserà alla commessa Clara i motivi che l'hanno spinta a non servirlo.

Maria scoprirà da Vittorio che Vito non tornerà in città nel breve periodo

Gli spoiler dello sceneggiato targato Rai, per ciò che riguarda la puntata di martedì 10 ottobre, riportano che Maria verrà avvertita dal Direttore Vittorio di una novità in merito al suo futuro sposo Vito.

Conti, difatti, farà presente alla giovane Puglisi che il suo fidanzato rimarrà in Australia ancora per un po' anziché tornare a breve nel capoluogo lombardo come si erano accordati in precedenza.

Marcello scoprirà che il fratellastro Matteo cerca lavoro

La ricerca di un impiego da parte di Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) verrà scoperto da Salvo Amato (Emanuel Caserio), il quale avvertirà prontamente Marcello Barbieri (Pietro Masotti) della scoperta fatta in merito al fratellastro.

La signora Di Sant'Erasmo, dopo che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) è riuscita inaspettatamente a convincere Odile a incontrarla, farà presente a Marcello che a breve andrà a Ginevra dove soggiornerà per qualche tempo al fine di approfondire la conoscenza di sua figlia.

Il gestore del Gran Caffé Amato verrà destabilizzato dall'improvvisa notizia ricevuta dalla sua amata, mentre proprio tra l'ex amante e l'attuale partner di Umberto succederà qualcosa di inatteso.

Momento inaspettato che, infine, farà protendere la zia di Marco (Moisé Curia) a prendere una decisione riguardante Villa Guarnieri durante il suo soggiorno a Ginevra.