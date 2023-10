Grandi novità attendono i telespettatori de Il Paradiso delle Signore 8 e le anticipazioni annunciano una ricca puntata per venerdì 13 ottobre. Matteo sosterrà brillantemente il colloquio per il lavoro di contabile e inizierà il suo periodo di prova. Adelaide sarà pronta a lasciare Milano per riabbracciare la figlia Odile. Prima, però, convocherà Tancredi, Umberto, Flora, Marcello e Matilde per una comunicazione importante. Nel frattempo Alfredo dovrà affrontare Salvatore dopo l'uscita a quattro con Tullio.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8: Adelaide in partenza

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di venerdì 13 ottobre i colpi di scena non mancheranno. Adelaide si preparerà a raggiungere Ginevra per rivedere la figlia Odile.

Prima, però, dovrà comunicare a Vittorio la sua decisione di lasciare Milano. La donna lo rassicurerà sul fatto che cederà la gestione delle sue quote del Paradiso a una persona fidata. La contessa farà arrivare Tancredi, Matilde, Flora, Marcello e Umberto e dirà loro che ha un grande annuncio da fare. Uno di loro sostituirà temporaneamente Adelaide durante la sua assenza, un lavoro di grande responsabilità.

Anticipazioni della puntata di venerdì 13 ottobre: Alfredo chiede scusa a Salvatore

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda venerdì 13 ottobre vede in primo piano anche Salvatore, molto deluso da Alfredo. Il fidanzato di Irene si è lasciato trascinare in una serata a quattro con Elvira e Tullio.

Quando Amato è venuto a saperlo, si è sentito tradito, anche se Alfredo proverà in tutti i modi a farsi perdonare.

Per Salvatore non sarà facile rendersi conto di essere ancora molto legato a Elvira. Resterà da solo con lei e capirà di non aver mai abbandonato il desiderio di conquistare la ragazza.

Un nuova avventura per Matteo, che supera il colloquio al Paradiso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata di venerdì 13 ottobre ci sarà ampio spazio anche per Matteo.

Dopo aver rifiutato di fare da braccio destro a Marcello, Matteo avrà una nuova occasione di lavoro. A causa dell'assenza di Vito Lamantia, al grande magazzino ci sarà un urgente bisogno di un contabile e Matteo coglierà la palla al balzo. Si candiderà subito e sosterrà il colloquio per il nuovo posto di lavoro.

Dopo aver superato brillantemente il confronto con i suoi superiori, Matteo inizierà un periodo di prova. Per il giovane sembrerà aprirsi un nuovo spiraglio verso il futuro.