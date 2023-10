Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 30 ottobre al 4 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Fikret Fekeli confiderà i propri sentimenti a Mujgan Hekimoglu mentre Zuleyha Altun rimarrà isolata nel bosco.

Anticipazioni Terra amara: Fikret confida a Mujgan di amarla

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che l'identità della madre del figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman rimarrà avvolta nel mistero. Umit e Mujgan, intanto, diventeranno amiche dopo essersi confidate a vicenda i loro problemi amorosi.

Fikret più tardi confiderà alla pediatra di amarla ma di non poterla sposare per motivi legati al suo passato.

Demir, invece, annuncerà che chiederà il divorzio a Zuleyha dopo essere stato incoraggiato da Umit. A tal proposito, il ricco imprenditore sarà deciso a trasferirsi insieme all'amante per rifarsi una nuova vita lontano da Cukurova.

Fikret dirà al cugino di non poter legarsi a Mujgan in quanto non vuole coinvolgerla nella diabolica vendetta organizzata contro Demir.

Zuleyha rimane isolata nel bosco

Intanto, alcuni volantini sconvolgeranno tutta Cukurova. Fekeli e Cetin cercheranno di evitare che scorra ancora del sangue tra le famiglie. Zuleyha seguirà Fikret fino alla sua azienda dove lo affronterà mentre un ladro si impossesserà della sua automobile.

Per questo motivo, la protagonista rimarrà isolata. Sermin, Sevda e Saniye saranno preoccupate per lo strano ritardo di Zuleyha. Le tre donne cercheranno di mettersi in contatto con Demir se scoprissero che non si trova ad Ankara come aveva detto.

Sevda e Saniye poi informeranno Fekeli della scomparsa della madre di Leyla, tanto da organizzare delle battute di ricerca.

In questo frangente, la cantante e Sermin concorderanno sul fatto che Demir stia trascorrendo un weekend con un'altra donna. Si scoprirà che il ricco imprenditore e Umit stanno passando due giorni fuori città all'oscuro di quello che sta accadendo a Cukurova.

Demir fa ritorno a Cukurova

Fikret confesserà a Fekeli di aver avuto una lite con Zuleyha dopo che lo aveva visto uscire dalla fabbrica di Demir.

Il giovane ammetterà di non avere nulla a che fare con la sua scomparsa. Sevda, intanto, chiamerà Demir per informarlo della situazione in cui versa Zuleyha e si affretterà a far ritorno a Cukurova.

Sermin avrà una brillante idea che si rivelerà fondamentale per il ritrovamento della madre di Leyla. Alcuni cani molecolari infatti ritroveranno Zuleyha bloccata in una trappola per gli animali. Fortunatamente le sue condizioni non risulteranno gravi, sebbene sia provata psicologicamente. Zuleyha si abbandonerà tra le braccia di Demir baciandolo con passione davanti agli occhi sbigottiti di Umit.