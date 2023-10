Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne del 31 ottobre c'è stato spazio per un colpo di scena legato alle vicende di Elena e Maurizio, i quali hanno scelto di abbandonare insieme la trasmissione. Spazio anche alle vicende di Aurora e Roberta che, questa settimana, si sono ritrovate a litigare in studio. Cristian, invece, ha scelto di portare in esterna Valentina scatenano la furia dell'altra pretendente che non l'ha presa affatto bene.

Elena e Maurizio lasciano insieme lo studio di U&D

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Elena ha annunciato di voler abbandonare definitivamente la trasmissione e quindi andare via dal programma da sola, nonostante la frequentazione in corso con Maurizio che va avanti da un po' di tempo.

Un colpo di scena inaspettato che, in trasmissione, ha fatto tremare il cavaliere tanto da spingerlo a mettersi in gioco per cercare di recuperare il rapporto con la dama. Così Maurizio ha lasciato lo studio per rincorrere Elena nel dietro le quinte dello show per evitare il peggio fra loro.

Alla fine, quindi, Maurizio è riuscito a convincere la dama e i due hanno scelto di abbandonare insieme la trasmissione e quindi viversi la loro storia d'amore lontani dai riflettori mediatici.

Aurora e Roberta si ritrovano ai ferri corti: anticipazioni U&D

Le anticipazioni della nuova registrazione di U&D rivelano che c'è stato spazio anche per un bacio super appassionato tra Aurora e Luca, un nuovo cavaliere entrato a far parte del parterre del trono over, che sembra aver conquistato il cuore della dama.

I due, quindi, hanno comunicato la loro intenzione di proseguire la frequentazione e provare così a conoscersi meglio.

Nel corso della registrazione di questo 31 ottobre, però, Aurora è stata protagonista anche di una lite con Roberta: le due protagoniste over si sono ritrovate ai ferri corti in studio, come riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo social.

Il tronista Cristian scatena la furia di Virginia nella nuova registrazione del talk show

Spazio anche alle vicende di Cristian che, nel corso delle riprese di questa settimana, è uscito in esterna con la giovane Valentina ma in questo modo ha scatenato la furia dell'altra pretendente Virginia, che non l'ha presa per niente bene e non ha nascosto la propria amarezza, tanto da lasciare lo studio.

A quel punto Cristian l'ha inseguita nel dietro le quinte del programma per parlarle, ma non si sa cosa sia successo nel backstage della trasmissione e quindi se, alla fine, il tronista abbia convinto la sua pretendente a restare in studio.