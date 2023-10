Non è passato nemmeno un mese da quando è iniziata la messa in onda delle puntate 2023/2024 di Uomini e donne, ma già sono cambiate tantissime cose nel cast che ha contribuito al successo della passata edizione. Se Armando e Riccardo mancano dal parterre dalla scorsa primavera, Elio Servo ha deciso di abbandonarlo di recente perché, a detta sua, nel programma non si troverebbe il vero amore. Gemma, Roberta e Aurora uniche colonne rimaste nel Trono Over.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

C'è una notizia che ha impazzato sul web lo scorso 1 ottobre: Elio Servo ha abbandonato il parterre di Uomini e donne spontaneamente.

Con un video postato sul suo profilo Tik Tok, il cavaliere ha annunciato che non metterà più piede negli studi del dating-show per sua decisione.

"Io lascio senza aver trovato l'amore, anche perché lì non si trova. Allora basta così, io vado via", sono queste le parole con le quali l'uomo ha detto addio al Trono Over e al ruolo di protagonista che ha ricoperto negli ultimi mesi anche grazie alla rivalità che è nata con Tina Cipollari.

Con l'uscita di scena dell'imprenditore, salgono a tre i cavalieri che non figurano più nel cast del dating-show per diversi motivi: Elio ha lasciato volontariamente la trasmissione di Maria De Filippi, mentre Riccardo e Armando sono spariti dagli Elios senza dare nessuna spiegazione.

I forfait dei volti storici di Uomini e donne

Con l'addio di Elio al Trono Over, si conferma una vera e propria "rivoluzione" in corso nel cast senior di Uomini e donne.

Da quando sono iniziate le registrazioni dell'edizione 2023/2024, sono tanti i cambiamenti ai quali hanno assistito i telespettatori, soprattutto tra i volti storici del parterre maschile.

Da fine agosto, infatti, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato non hanno partecipato a neppure una puntata del dating-show e nessuno ha mai fatto accenno alla loro assenza.

Se il cavaliere pugliese è stato tirato in ballo quando in studio sono stati ospiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza (l'ha nominato Gianni Sperti per fare un paragone tra il passato e il presente della dama), Incarnato non è mai stato menzionato direttamente neanche quando sono state ricordate le vecchie discussioni che ha avuto con Aurora Tropea.

"Ora che non c'è più quella persona, te la stai prendendo con me?", ha detto l'opinionista senza mai fare il nome del protagonista del format che manca dagli Elios da prima della pausa estiva.

Il silenzio sull'assenza a Uomini e donne di Armando e Riccardo

Insomma, ad oggi ancora non si sa perché Armando e Riccardo non sono più nel parterre del Trono Over: c'è chi ipotizza un nuovo amore e chi un allontanamento voluto dalla redazione, ma i diretti interessati non si sono esposti né per confermare né per smentire queste teorie dei fan.

Le registrazioni di Uomini e donne, però, sono cominciate da oltre un mese e viene difficile pensare che Guarnieri ed Incarnato possano tornare in studio da un giorno all'altro: Maria De Filippi, inoltre, sta dando spazio e attenzioni a volti nuovi e alle frequentazioni che stanno nascendo tra i senior del cast.

Silvio, Alessio, Gero e Maurizio sono i cavalieri al centro delle dinamiche di questo periodo; tra le dame, invece, in puntata si parla spesso di Gemma, Barbara, Aurora e Roberta.

Le new entry Claudia e Angelica, però, potrebbero ritagliarsi un ruolo importante nella stagione tv che è appena iniziata, quella alla quale non parteciperà sicuramente Elio Servo.

Con l'addio dell'imprenditore, finiscono anche i divertenti e a volte esagerati litigi con Tina Cipollari, scontri che hanno monopolizzato intere registrazioni negli ultimi mesi.