Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste nel mese di ottobre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Elio dal cast del trono over. Per quanto riguarda Armando per il momento non ci sarà il suo rientro in studio.

Elio abbandona la trasmissione: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste durante il mese di ottobre rivelano che il pubblico assisterà all'uscita di scena di Elio.

Il cavaliere napoletano non ha preso parte alle ultime registrazioni del talk show e sui social ha spiegato di aver scelto di abbandonare definitivamente il cast del programma di Maria De Filippi.

Una decisione del tutto inaspettata, dato che Elio era presente nelle prime puntate di quest'anno e tutto lasciava credere al fatto che che avesse partecipato per tutta la durata di questa edizione.

Invece, sui social, il cavaliere ha punzecchiato la trasmissione sostenendo che in quello studio non si trova l'amore e quindi ha preferito mollare la presa e gettare la spugna, facendo un passo indietro e abbandonando così il cast del trono senior.

Armando non ritorna nel cast del trono over: anticipazioni Uomini e donne

Inoltre, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per un cavaliere che uscirà di scena non ce ne sarà un altro che rientrerà in azione.

Armando Incarnato, contrariamente alle aspettative dei telespettatori che reclamano un suo rientro nel cast over, non prenderà parte alle prossime puntate del talk show.

La sua assenza e la conseguente uscita di scena dal cast del trono over per il momento è confermata.

Ma per quale motivo, il vulcanico Armando è stato messo alla porta dalla redazione del talk show? I dubbi restano e non si hanno risposte e notizie certe sulla sua assenza.

Maurizio esce con Elena: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per un confronto chiarificatore tra Silvio e Donatella.

Dopo aver discusso e messo in bilico il loro rapporto, i due decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto e alla fine faranno pace, mettendo da parte tutte le incomprensioni e provando così a dare una seconda possibilità.

Gero e Angelica, invece, decideranno di uscire insieme e provare a conoscersi: il cavaliere, però, ammetterà di non essere rimasto colpito da questa frequentazione e preferirà chiudere il loro rapporto, evitando così di portarlo avanti a lungo.

Maurizio, intanto, sarà impegnato con una nuova dama: trattasi di Elena, con la quale sarà protagonista di una esterna fuori dallo studio del talk show Mediaset.