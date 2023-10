Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni dello sceneggiato tedesco nato da un'idea di Bea Schmidt evidenziano che Ariane rivelerà a Christoph i suoi crimini, compresa l'uccisione della madre, ignara che la polizia sta registrando tutto.

La storyline partirà da un'innocua escursione nel bosco da parte di Max, il quale perderà dapprima la go pro posizionata sul casco della bicicletta salvo poi ritrovare la camera e notare che la stessa ha ripreso Kalenberg relazionarsi in maniera sospetta a un malvivente.

Il partner di Vanessa, quindi, indagherà e scoprirà che la dark lady ha architettato un piano per far saltare in aria l'hotel, così lo comunicherà ai Saalfeld che, alla stregua di un effetto domino, avvertiranno la polizia. Gli agenti inizialmente non crederanno a Werner e Christoph, ma forniranno ugualmente a quest'ultimo un microfono nascosto e un giubbotto antiproiettile per provare a incastrare la nemica giurata. La diabolica donna, infine, confesserà tutti i suoi crimini all'acerrimo rivale completamente ignara che la polizia sta ascoltando ogni cosa.

L'indagine di Max

Nelle prossime puntate di Sturm der Liebe, un momento di disattenzione di Max si rivelerà una manna dal cielo per incastrare Ariane.

Tutto partirà da quando il fitness trainer, durante un'escursione nel bosco, perderà accidentalmente la sua videocamera posizionata sul caschetto, così dopo essersene accorto si appresterà con successo a cercarla.

Quando vedrà il video immortalato all'interno della stessa, però, Richter noterà che c'è una parte dove Ariane e un malvivente dialogano in modo parecchio sospetto, quindi vorrà saperne di più.

Indagando, Max scoprirà che Ariane vuole far saltare l'hotel durante l'inaugurazione della Spa grazie a del fosforo incendiario.

Ariane rivelerà a Christoph di aver ucciso sua madre

Richter, appreso con sconcerto il proposito della dark lady, avvertirà prontamente i Saalfeld.

Werner e Christoph, di conseguenza, metteranno al corrente la polizia di ciò che ha intenzione di fare Kalenberg ma le autorità non daranno granché credito alle parole degli albergatori, fornendo ugualmente al padre di Tim un microfono nascosto e un giubbotto antiproiettile.

Christoph, quindi, scriverà delle lettere anonime ad Ariane facendo leva sul video in possesso di Max che la incriminerebbe. Saalfeld, difatti, ricatterà Kalenberg chiedendole di incontrarsi in un luogo lontano da occhi indiscreti per ricevere una somma di denaro in cambio della distruzione della clip.

Ariane, poco prima di presentarsi al cospetto del rivale, scorgerà la polizia appostata nei pressi dell'incontro quindi attenderà pazientemente che Christoph si allontani dal luogo prefissato. Una volta che il nemico starà per tornare mestamente in hotel, ecco che la dark lady gli si paleserà davanti puntandogli contro una pistola al fine di ucciderlo per averla ingannata.

Kalenberg, prima di porre fine alla vita del suo acerrimo rivale, racconterà allo stesso tutti i suoi crimini, anche di aver ucciso sua madre, ma la diabolica donna sarà ignara che Christoph porta ancora con sé il microfono e che la polizia sta ascoltando ogni cosa.