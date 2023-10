Perché Elio Servo ha lasciato Uomini e donne? La scorsa settimana, il cavaliere napoletano aveva annunciato sul suo profilo social di aver deciso di abbandonare la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, senza però dare ulteriori dettagli in merito.

Oggi, in un'intervista, ha fatto chiarezza sul perché di questa decisione svelando che la causa sarebbe dovuta alle offese ricevute in studio da Tina Cipollari, senza risparmiare una frecciatina a Maria De Filippi.

Il cavaliere Elio Servo lascia il cast di Uomini e donne trono over

Nel dettaglio, Elio Servo ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto togliendosi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della produzione del talk show pomeridiano di Canale 5.

Il cavaliere ha spiegato che dopo la sua partecipazione alle prime registrazioni di questa edizione, avrebbe ricevuto una chiamata da parte della produzione, con la quale gli avrebbero detto che la situazione in studio era abbastanza stazionaria e ferma per lui, dato che non c'erano nuove dame interessate.

Per tale motivo, quindi, la produzione avrebbe deciso di interrompere gli inviti legati alla sua partecipazione in studio salvo poi aggiornarsi in caso di sviluppi positivi.

La verità di Elio sul suo addio al cast di Uomini e donne

Tale decisione, però non è piaciuta affatto al cavaliere napoletano che a quel punto ha scelto di abbandonare la trasmissione e quindi rinunciare a tale esperienza.

Tuttavia, dietro la scelta di Elio, si celano anche i ripetuti e continui scontri che ci sono stati nel corso di questo anno con Tina Cipollari, con la quale si è ritrovato più volte ai ferri corti.

"Ho lasciato per le ripetute offese ricevute da Tina, che è l'unica persona con la quale legalmente, civilmente, mi rivarrò da qui a breve", ha dichiarato Elio svelando così la sua versione dei fatti sui motivi dell'addio alla trasmissione di Canale 5.

Quale sarà la reazione di Tina dopo queste dichiarazioni dell'ormai ex volto del trono over? L'opinionista deciderà di intervenire in studio oppure sui social? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

'Maria tesse le fila', la frecciatina di Elio dopo l'addio a Uomini e donne

Nel corso della sua intervista, Elio ha poi ribadito di non avere nulla contro Maria De Filippi anche se non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della padrona di casa del talk show dei sentimenti di Canale 5.

"Non ce l'ho mai avuta con Maria, anche e, è ovvio che è lei quella che tesse le fila", ha dichiarato Elio aggiungendo che secondo lui, Maria avrebbe perso il controllo su Tina e in passato sarebbe dovuta intervenire in maniera più forte nei confronti dell'opinionista.