Continua su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, Marina sarà in pericolo per colpa di Lara. Sarà Ida a riuscire a salvare la Giordano. Viola e Damiano si incontrano dopo una notte di passione, il tutto mentre Jimmy chiede di trascorrere del tempo con sua madre Micaela.

Michele ha una giornata difficile in radio

Nella puntata di Un Posto al sole in onda lunedì 9 ottobre, Lara non riuscirà più a placare la sua ira verso Marina arrivando al punto di mettere in pericolo la vita della Giordano.

E mentre Silvia dovrà far fronte alle ultime notizie apprese da Giancarlo, Michele affronterà in radio un tema particolarmente delicato. Mariella invece sarà preoccupata per Silvia e ne discuterà con Guido.

Nell'episodio di martedì 10 ottobre, Marina riuscirà a salvarsi grazie all'intervento di Ida, cosa che porterà le due a legarsi tra loro. Lara, prima di fuggire via, confiderà di poter avere un'altra possibilità da Ferri che però la stupirà.

In tutto questo la Graziani, dopo i suggerimenti ricevuti da Mariella, sarà sul punto di prendere una scelta in merito a Giancarlo finendo per chiamare in causa pure Otello. Nunzio infine supporterà Michele che vivrà una giornata difficile in radio.

Filippo e Michele non sono d'accordo sulla linea editoriale da tenere in radio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 11 ottobre, Ferri prende una scelta riguardante Lara e finisce per scioccare la stessa donna. Quest'ultima ora dovrà ragionare sul da farsi. E mentre per Giancarlo e Silvia inizierà il periodo di convivenza con l'ingombrante presenza di Otello da gestire, Michele e Filippo discuteranno riguardo alla linea editoriale da tenere in radio.

Jimmy invece avanzerà una richiesta insolita, consistente nel fatto di voler trascorrere più tempo con sua madre Micaela.

Nella puntata di giovedì 12 ottobre, dopo un piccolo incidente, Jimmy si accorgerà che Bricca è malata. Nel frattempo Giulia comprenderà che Luca non le sta dicendo qualcosa di importante. In tutto questo Roberto e Marina si confronteranno in merito al timore che la Martinelli possa raccontare a tutti la verità su Tommaso.

Michele e Filippo infine avranno delle difficoltà ad andare d'accordo in radio.

Giulia pensa che Luca le nasconda qualcosa

In base agli spoiler di venerdì 13 ottobre, Viola e Damiano si vedranno dopo avere vissuto un momento di forte intimità. Intanto Giulia proseguirà a pensare che Luca non gli abbia raccontato tutta la verità. Infine Bice dovrà incontrare Palladini per parlare della separazione da Sergio, il tutto mentre Guido apprenderà da Gerry ulteriori dettagli sulla sua insofferenza.