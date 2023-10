Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, Flora convincerà Odile ad incontrare Adelaide. Quest'ultima deciderà di andare in Svizzera, non prima di avere risolto alcune questioni con Marcello. Alfredo ed Irene usciranno insieme a Tullio ed Elvira, il tutto mentre Matteo diventerà il nuovo contabile del Paradiso.

Flora parla con Odile e lei accetta di vedere Adelaide

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 9 ottobre, Salvatore si sentirà profondamente scoraggiato dopo avere conosciuto Tullio, il fidanzato di Elvira.

E mentre Conti e Roberto si attiveranno per risolvere alcune anomalie presenti nella contabilità Marcello comprenderà che Umberto ha realmente deciso di aiutare Adelaide. A fornire un supporto reale alla Contessa sarà Flora, la quale contatterà Odile spronandola ad incontrare la madre. Quest'ultima sarà felice di poter incontrare la figlia e si preparerà per andare a Ginevra.

Nell'episodio di martedì 10 ottobre, Delia allontanerà in malo modo un cliente dalla sartoria. E mentre Maria apprenderà da Vittorio che Vito non farà rientro a Milano, Salvatore comunicherà a Barbieri come Matteo sia alla ricerca di un impiego.

Adelaide riferirà a Marcello che potrebbe stare per molto tempo a Ginevra, in seguito la Contessa assumerà una scelta su Villa Guarnieri che ha a che fare con Flora.

Adelaide decide che Umberto e Flora devono vivere a Villa Guarnieri

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 11 ottobre, Maria starà passando un momento di difficoltà con Vito e non riuscirà a nasconderlo al padre. La giovane Puglisi cercherà di sbrigare tutto il lavoro in sartoria.

Vittorio cercherà un nuovo contabile mentre Marcello chiederà a Matteo di lavorare insieme a lui sentendosi però opporre un rifiuto.

Per il Barbieri le amarezze non saranno finite, visto che Adelaide gli farà sapere cosa ha deciso in merito alla loro storia d'amore.

Nella puntata di giovedì 12 ottobre, Elvira ed Irene organizzeranno un'uscita a quattro con i fidanzati: Alfredo si troverà così in una difficile situazione con Salvatore visto che il giovane Amato è ancora innamorato di Elvira.

In tutto questo Barbieri spronerà il fratellastro a lavorare con Conti come contabile mentre Adelaide deciderà che Guarnieri e Flora dovranno vivere a Villa Guarnieri. La scelta determinerà la pace tra la Contessa e la figliastra.

Matteo è il nuovo contabile del Paradiso

In base agli spoiler di venerdì 13 ottobre, Alfredo non riferirà a Salvatore di avere fatto una uscita di coppia con Irene e Tullio. Il giovane Amato è ancora innamorato della commessa e vorrebbe confessarle i suoi sentimenti non appena si troverà da solo con lei.

Matteo accetterà di essere il nuovo contabile del Paradiso mentre Adelaide riferirà a Conti che andrà in Svizzera. Successivamente convocherà tutti ed annuncerà quale figura la sostituirà in sua assenza.