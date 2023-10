Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni sulle puntate che saranno trasmesse su Rai 3 giovedì 12 e venerdì 13 ottobre, evidenziano che Roberto Ferri e Marina Giordano dovranno decidere cosa fare dopo la minaccia di Lara Martinelli di dire tutta la verità su Tommaso.

Proseguiranno imperterriti i contrasti in radio tra Filippo Sartori e Michele Saviani, nel frattempo Damiano Renda e Viola Bruni si incontreranno nuovamente dopo aver fatto l'amore e saranno chiamati a decidere come comportarsi d'ora in avanti.

Bice Cerruti, infine, farà un altro colloquio con l'avvocato Alberto Palladini in merito alla sua causa di separazione.

Lara minaccerà i coniugi Ferri di dire tutta la verità su Tommy

Gli spoiler di Un posto al sole, per ciò che concerne gli episodi del 12 e 13 ottobre, anticipano che il piccolo Jimmy, dopo un incidente di lieve entità, dovrà fare i conti con l'amara scoperta riguardante le condizioni di salute di Bricca. Il figlio di Niko, difatti, scoprirà che la cagnolina soffre di demenza senile.

Giulia, successivamente, scorgerà dietro lo sguardo di Luca De Santis un velo di tristezza che non riuscirà a spiegarsi, quindi si metterà di buzzo buono per cercare di comprendere cosa amareggia così tanto il primario.

Marina e Roberto, invece, saranno costretti a decidere come agire per il meglio in merito all'ultima minaccia di Lara. La dark lady minaccerà i coniugi di dire tutta la verità sul piccolo Tommaso. Michele e Filippo, poco dopo, saranno ancora in balia di alcuni alterchi figli di visioni differenti riguardo alle tematiche da trattare in radio.

Viola e Damiano dovranno decidere cosa fare dopo essersi concessi una parentesi focosa

La passione tra Viola e Damiano è stata travolgente e, nelle puntate di Un posto al sole del 12 e 13 ottobre, la maestra e l'ex guardia del corpo si incontreranno nuovamente accorgendosi di dover decidere come comportarsi: iniziare una relazione vera e propria oppure far finta di nulla e dimenticare la loro attrazione reciproca.

Bice, intanto, andrà a colloquio con Alberto per la sua causa di separazione, mentre Guido Del Bue incontrerà Gerry e non potrà non rendersi conto di come il ragazzo sfoghi le sue frustrazioni nel cibo, quindi cercherà di cercare un dialogo aperto e sincero con lui per scoprire cosa lo turba realmente.