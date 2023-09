Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3, ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni in merito alle puntate che saranno trasmesse lunedì 2 e martedì 3 ottobre raccontano che Viola Bruni scoprirà che Damiano Renda sta collaborando con la polizia al fine di incastrare Eduardo Sabbiese. Renato Poggi e Otello Testa si renderanno conto di essere circondati da grande affetto. Alberto Palladini non mollerà la presa con Diana Della Valle finendo per risultare molesto, mentre tra Damiano e Viola esploderà nuovamente la passione.

Renato, in ultimo, inizierà a percepire la mancanza di Giulia, ma a dare sostegno morale all'uomo ci penserà l'amico Otello.

Viola scopre che Damiano è un infiltrato

Gli spoiler dello sceneggiato creato da Wayne Doyle, per ciò che concerne gli episodi del 2 e 3 ottobre, evidenziano che dopo aver creduto per diversi giorni che Damiano fosse un complice di Eduardo, Viola finalmente scoprirà la verità.

Bruni capirà che lo scambio di denaro visto tra il suo ex amante e il boss mafioso era figlio di una copertura. Agli occhi della maestra sarà chiaro che Renda è un infiltrato che ha lo scopo di incastrare Sabbiese e tutto il suo clan.

Appresa tale verità, Viola dovrà decidere se assecondare il suggerimento di Rosa Picariello: convincere Damiano ad agire in totale sicurezza.

Otello e Renato si sentono circondati d'affetto

Le trame di Un posto al sole, riguardo le puntate di lunedì 2 e martedì 3 ottobre, anticipano che Otello e Renato, in occasione della festa dei nonni, si renderanno conto di quanto amore li circondi.

Poi, però, il signor Poggi dovrà fare i conti con un momento di nostalgia, che lo porterà a ricordare i bei momenti vissuti insieme all'ex coniuge Giulia, ma a fornire il dovuto sostegno morale all'amico ci penserà Testa.

Alberto continua a provarci con Diana, ma risulterà molesto

Malgrado l'architetta abbia tentato in più occasioni di fargli capire che non nutra il medesimo interesse, negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 lunedì 2 e martedì 3 ottobre Alberto continuerà in maniera imperterrita a provarci con Diana finendo, risultando anche molesto.

Della Valle, inoltre, darà una risposta all'avvocato che lo lascerà di stucco. Intanto la passione travolgerà nuovamente Viola e Damiano, dopo il distacco emotivo che Bruni aveva manifestato.

Renda si convincerà a mollare il pericoloso incarico da infiltrato della polizia grazie anche all'intimità ritrovata con la maestra?