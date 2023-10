Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre, Viola confesserà a Damiano di essere a conoscenza del suo ruolo da infiltrato per conto della polizia. Nunzio invece avrà un confronto con Rossella mentre Lara vorrà vendicarsi di Marina.

Otello vicino a Renato

Nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 2 ottobre, Viola sarà scioccata dopo avere appreso che Damiano ha avviato una collaborazione con la polizia.

Rosa non sarà d'accordo con la scelta dell'uomo. Bruni mediterà su come comportarsi con lui. Intanto sarà la giornata dedicata ai nonni. Renato e Otello, dispiaciuti per la scarsa considerazione della famiglia, avranno poi una gradita sorpresa.

Nell'episodio di martedì 3 ottobre, Palladini persisterà nel suo proposito di conquistare Diana e risulterà particolarmente insistente. L'uomo crederà di essere vicino al suo intento, ma l'architetto gli risponderà in maniera inaspettata. Nel frattempo Viola confesserà a Damiano di essere a conoscenza del suo ruolo da infiltrato. Si comprenderà se lui cambierà idea. In tutto questo Renato inizierà a essere avvilito dall'assenza di Giulia. Otello gli starà vicino.

Guido non sopporta l'atteggiamento di Bice verso Gerry

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 4 ottobre, Ida muterà pensiero e seguirà il consiglio di Lara di non accettare le richieste di Marina e Ferri. Intanto Samuel proverà a non tradire nuovamente Speranza con Micaela. Nunzio pur di dimenticare Rossella, conoscerà nuove ragazze.

Inoltre Mariella inviterà Bice a lasciare Sergio. Guido invece non tollererà il comportamento indifferente che la sua amica ha dimostrato di avere verso il figlio Gerry.

Nella puntata di giovedì 5 ottobre, Ida per colpa di Lara diffiderà di Roberto e di sua moglie. La ragazza cercherà di scappare con Tommaso. Giordano le parlerà, spiegandole come in passato ha avuto un triste evento che l'ha segnata.

Nel frattempo per Nunzio, dopo aver trascorso un'altra notte di eccessi, giungerà il momento di confrontarsi direttamente con Rossella. Del Bue invece continuerà a essere spazientito dal comportamento che ha Bice nei riguardi di Gerry. Mariella non comprenderà che questa cosa ha fatto risvegliare in lui dei brutti ricordi.

Michele ammette di non avere superato la separazione da Silvia

In base agli spoiler di venerdì 6 ottobre, Martinelli verrà a conoscenza dell'offerta vantaggiosa che Marina ha avanzato a Ida e vorrà vendicarsi della Giordano. Intanto Michele riconoscerà di non avere ancora metabolizzato la separazione da Silvia. Quest'ultima dovrà fronteggiare una notizia inattesa. Infine Guido si riprometterà di aiutare Gerry, ma nulla andrà come da lui sperato.