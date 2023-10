Elio Servo non farà più parte di U&D. L'annuncio è arrivato direttamente dal cavaliere del Trono Over in un video pubblicato su TikTok: lui non ha trovato l'amore davanti alle telecamere e sarebbe stufo di provarci, a pesare anche i continui screzi con Tina Cipollari.

Le parole del cavaliere

In un video pubblicato su TikTok, Elio Servo ha dunque rivelato che non farà più parte del parterre maschile di Uomini e donne: "Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l'amore. E' vero, lì non si trova e allora basta così, vado via. Grazie a tutti".

All'inizio del proprio percorso Elio aveva corteggiato Gemma Galgani, ma le cose fra i due non sono mai andate per il verso giusto. Successivamente ha avviato delle nuove frequentazioni, ma l'amore non ha mai bussato alla sua porta. Al contrario, l'ex cavaliere è stato più volte protagonista di scontri al vetriolo con l'opinionista del dating show Tina Cipollari.

Tina Cipollari difende Gemma e attacca Elio

Nelle scorse registrazioni di U&D, i telespettatori hanno assistito a numerosi scontri tra Elio Servo e Tina Cipollari. Quest'ultima è addirittura arrivata a difendere la sua "acerrima nemica" Gemma pur di andare contro il cavaliere.

Il rapporto professionale tra i due sembra essersi definitivamente incrinato lo scorso anno, quando la storica opinionista ha portato in studio un vassoio di cannoli alla ricotta mangiandoli davanti ad Elio pur sapendo che quest'ultimo ha problemi con quel latticino: non si tratta di un'intolleranza alimentare ma di un brutto ricordo legato alla sua infanzia che lo conduce non solo a non volerlo consumare ma neanche ad assistere con piacere alla scena in cui siano altri davanti a lui a farlo.

In un'altra occasione Tina Cipollari ha definito Elio un "facocero", insomma era stato toccato il limite.

U&D: registrazione 27 settembre 2023

In attesa di vedere la puntata in cui Elio Servo annuncerà l'addio a Uomini e donne, il 27 settembre 2023 è stata effettuata una nuova registrazione. Per quanto riguarda il Trono Over, le anticipazioni parlano di Barbara De Santi che avrebbe chiesto di essere corteggiata solamente da Gianluca e Alessio.

Gero Natale invece avrebbe deciso di chiudere la conoscenza con Angelica mentre Maurizio Laudicino dal canto suo sarebbe uscito con Elena esprimendo però il desiderio di continuare a frequentare anche Gemma Galgani. Silvio e Donatella hanno avuto un chiarimento, mentre tra Aurora Tropea e Marco sarebbe calato il gelo.

Roberta Di Padua e Ermes sono andati infine in esterna ma poi si sono rifiutati di cimentarsi in un ballo in studio.