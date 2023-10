Lunedì 2 ottobre, alle 21.25 circa, andrà in onda su Rai 1 Imma Tataranni 3 - Sostituto procuratore, serie televisiva liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e ambientata a Matera, in Basilicata.

Le anticipazioni tv rivelano che nel secondo episodio della terza stagione si assisterà al ritorno al lavoro di Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), un rientro il suo successivo alla sparatoria in cui era rimasto gravemente ferito.

Chi non avesse visto l’episodio precedente, trasmesso lunedì 25 settembre, potrà recuperarlo sulla piattaforma di streaming gratuita RaiPlay.

Trama puntata del 2 ottobre 2023 dal titolo ‘Liberaci dal male’

Nel dettaglio, Imma Tataranni (Vanessa Scalera) si trova alle prese con un nuovo e complicato caso perché deve indagare su un omicidio mascherato da suicidio: nella gravina di Laterza è stato rinvenuto, infatti, il corpo senza vita di un ragazzo di Matera. Dietro la sua morte si nasconde, in realtà, una storia di droga, gelosie e scappatoie e solamente grazie ad un'intuizione di Calogiuri, il sostituto procuratore riesce a risolvere il caso.

Come di consueto, le indagini si mescolano alle vicende personali di Imma e degli altri protagonisti, primo fra tutti il maresciallo Calogiuri, rientrato da poco in servizio dopo mesi di convalescenza.

Imma Tataranni 3, spoiler secondo episodio: dopo il risveglio dal coma Calogiuri non è più lo stesso

Il nuovo episodio di Imma Tataranni 3 si incentra anche sulle vicende legate a Calogiuri, da poco risvegliatosi dal coma. Il maresciallo ritorna finalmente a lavorare, ma appare nettamente cambiato rispetto a prima perché risulta più scontroso, irritabile, irascibile e, soprattutto, ossessionato dalla ricerca della verità sulla sparatoria in cui lui rimase ferito e Romaniello trovò la morte.

Proprio per distrarlo dalla vicenda, il procuratore Vitali (Carlo Buccirosso) chiede ad Imma di coinvolgerlo in un'indagine per omicidio a Taranto.

Il ritorno di Calogiuri avrà delle ripercussioni anche sugli altri personaggi: in primis su Diana, che sentendosi messa da parte si iscrive ad un'app di incontri senza però ottenere successo.

Pietro (Massimiliano Gallo), invece, sentendosi nuovamente minacciato dalla presenza del maresciallo, accoglie l'invito di Sara, la ragazza conosciuta in palestra, e partecipa ad un corso di scrittura creativa sul giallo. Spera in questo modo di riuscire a poter comprendere meglio il lavoro e le indagini della moglie.

Imma Tataranni 3, riassunto prima puntata dal titolo ‘Lontano dagli occhi’

Sono trascorsi dei mesi da quando Calogiuri è finito in coma in seguito alle ferite riportate nell’agguato a Saverio Romaniello (Cesare Bocci). Imma, nonostante gli impegni lavorativi e familiari, lo va a trovare ogni giorno in ospedale con la speranza che si risvegli. Sul fronte lavorativo, la Tataranni ora può contare sull’aiuto di Capozza e di Diana, più attiva e partecipe nelle indagini rispetto al passato.

Per quanto concerne la vita privata, invece, con il marito Pietro sembra essere tornato il sereno mentre la figlia Valentina (Alice Azzariti) ha scelto di iscriversi all’università di Napoli per studiare lingue orientali, città in cui attualmente vive anche il suo fidanzato Gabriele.

Poiché Calogiuri non sembra dare segni di miglioramento, il medico, in accordo con la famiglia, ha preso la decisione di trasferirlo in un centro specializzato a Venezia, ma proprio il giorno prima della partenza, il ragazzo si risveglia dal coma. Fisicamente sta bene, ma non ricorda più nulla (compresi i sentimenti per Imma) per via di un’amnesia retrograda transitoria. Fortunatamente, nel giro di alcune settimane, il problema si risolverà da se, consentendo al ragazzo di andare a testimoniare davanti al PM che si sta occupando dell’attentato a Romaniello.

Nel frattempo, la Tataranni si trova impegnata ad indagare sull’omicidio di Giuseppe Antezza, morto a causa di un veleno per topi. Il corpo della vittima viene ritrovato dall’amico Gianni Morandi, noto cantante bolognese, che partecipa come guest star all’episodio.