Negli episodi di Beautiful in onda dal 19 al 25 maggio, Brooke non sopporterà il ricatto di Bill contro Taylor e si recherà da lui [VIDEO]nella speranza di farlo rinsavire. L'imprenditore però ribadirà alla sua ex di essere innamorato di Sheila e di voler rimanere al suo fianco.

Inoltre Deacon sarà felice visto che presto diventerà il nuovo proprietario de Il Giardino, mentre Katie manifesterà a Carter la sua paura per il figlio Will.

Liam e Wyatt preoccupati dalla storia di Bill con Sheila

Katie non comprenderà come Bill ha potuto aiutare Sheila a uscire di prigione, arrivando al punto di innamorarsi di lei.

La donna si recherà dal suo ex marito per provare a farlo ragionare, ma quando si troverà davanti al suo cospetto si accorgerà come non c'è niente da fare poiché è totalmente plagiato dalla Carter. Spencer manderà via Katie dalla sua abitazione e bacerà la sua nuova fidanzata, la quale sarà felice di constatare che ora è in grado di iniziare una nuova vita.

Nel frattempo Steffy e Finnegan racconteranno a Li il ricatto che l'imprenditore ha orchestrato ai loro danni. Katie invece, dopo il confronto infruttuoso avuto con Bill, esternerà a Walton il timore che i nuovi eventi potrebbero mettere in pericolo Will. In tutto questo Liam e Wyatt saranno allarmati dalla relazione amorosa del padre, il quale risponderà a entrambi di essere sicuro delle sue scelte e che il legame con Sheila durerà a lungo.

Eric e Zende ricevono pessime recensioni sui modelli creati

Steffy e Finnegan faranno di tutto affinché la loro vita non verrà condizionata da Sheila e Bill, ma saranno pronti a fermare la donna se dovesse compiere qualche azione scellerata.

Intanto Hope, Brooke e Liam saranno stupiti del fatto che Bill ha usato Taylor come strumento pur di tenere Sheila fuori dal carcere e confideranno che presto possa tornare a ragionare.

Logan senior però deciderà di confrontarsi direttamente con il magnate, al quale farà un discorso molto accorato. Inizialmente l'uomo sembrerà non rimanere indifferente di fronte alle sue parole, ma poi ribadirà di volere rimanere al fianco della propria amata. Brooke allora lascerà Villa Spencer, ma prometterà che farà di tutto per fare arrestare la criminale.

Intanto Eric e Zende avranno delle pessime recensioni sui modelli ideati per l'ultima sfilata. Infine Deacon sarà felice perché presto diventerà il proprietario del Giardino, Hope gli manifesterà la propria gioia, ma nello stesso tempo gli rivelerà della relazione tra Bill e Sheila.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Steffy e Finnegan sono stati costretti a sottostare ai ricatti di Bill e per impedire che Taylor possa essere denunciata, hanno deciso di non testimoniare contro Sheila. Quest'ultima è stata rimessa in libertà e ha visto cadere le accuse mosse a suo carico.

Inoltre Katie e Brooke hanno appreso da Carter dell'avvenuto rilascio della loro nemica ed il loro stupore si è fatto enorme quando hanno capito che è stata tutta opera di Spencer.