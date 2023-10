Le emozioni a Terra amara non finiscono mai e, come annunciano le anticipazioni, presto Sevda tornerà al centro dei riflettori.

La donna che il pubblico ha conosciuto come la seconda madre di Demir diventerà sempre più importante nella famiglia Yaman, ma custodirà un segreto. Presto emergerà che Sevda è la madre di Umit, ma la donna lo terrà nascosto a Demir. Quest'ultimo verrà a sapere la verità da Sermin e sarà sconvolto dall'inganno di Sevda, tanto da cacciarla per sempre da villa Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Sevda ritroverà sua figlia

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Sevda continuerà ad avere un ruolo centrale nelle vicende dei protagonisti.

La donna, ormai trasferita a villa Yaman, diventerà fondamentale per Demir e Zuleyha che grazie a lei ritroveranno l'equilibrio nel loro matrimonio. La felicità della famiglia Yaman, tuttavia, dovrà combattere contro la costante minaccia di Umit, la dottoressa ossessionata da Demir che farà di tutto pur di riaverlo con sé. Presto un colpo di scena stravolgerà tutto, perché si scoprirà che in realtà Umit è la figlia che Sevda cerca da tutta la vita e questo complicherà ulteriormente le cose.

Anticipazioni prossime puntate: Sermin curiosa di Sevda dopo averla trovata in lacrime

Le prossime puntate di Terra amara vedranno emergere un segreto molto importante. Sevda ritroverà sua figlia Umit anche se all'inizio tra loro le cose non andranno affatto bene.

La donna deciderà di non rivelare a nessuno la natura del suo rapporto con la dottoressa e neanche Demir avrà idea del fatto che siano madre e figlia. L'unica ad accorgersi di tutto sarà Sermin che dopo aver trovato Sevda in lacrime davanti all'ospedale sarà curiosa di saperne di più. La cugina di Demir indagherà fino a scoprire che Sevda è la madre di Umit e ne avrà le prove grazie a un documento di identità.

Demir deluso si sentirà tradito da Sevda e la caccerà dalla tenuta

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Demir si renderà conto che Sevda gli ha mentito per mesi. Questo accadrà quando Sermin, incoraggiata dalla figlia Betul, rivelerà a Demir il segreto delle ex cantante: "Sevda è la madre di Umit". In un primo momento, Yaman non crederà alle parole di Sermin, ma quando avrà le prove inequivocabili dei documenti non potrà fare altro che accettare la realtà.

Demir sarà furioso con Sevda che non solo gli ha mentito per mesi, ma ha appoggiato la donna che ha cercato di rovinargli la vita. Per questo motivo, Yaman non ascolterà nessuna spiegazione da Sevda e la caccerà dalla villa per sempre. La donna lascerà la tenuta in lacrime, implorando un perdono che non arriverà, mentre Demir soffrirà per essersi preso cura di Sevda come una madre.