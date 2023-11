Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda il 3 dicembre rivelano che Nicholas è riuscito a vincere la sfida. Nel talent show c'è stata anche un'eliminazione definitiva dal cast, quella di Holy Francisco.

Intanto Holden ha ottenuto nuovamente la maglia da parte del suo prof Rudy Zerbi, che lo aveva messo in discussione.

Holy Francisco eliminato dalla scuola: anticipazioni di Amici 23 del 3 dicembre

Gli spoiler della nuova registrazione del talent di Maria De Filippi in programma domenica pomeriggio rivelano che Holy Francisco non è riuscito ad avere la meglio e quindi ha dovuto dire addio definitivamente al cast della scuola.

Già in passato il cantante era stato messo in discussione da diversi insegnanti della scuola per le sue dubbie capacità artistiche e, questa volta, è arrivato per lui un verdetto del tutto negativo.

Il ballerino Nicholas, invece, ha dovuto affrontare la sfida diretta che era stata messa in sospeso nel corso della puntata precedente. Grazie all'impegno e alla costanza mostrata durante tutta la settimana, il ballerino ha battuto il suo sfidante ed è riuscito ad ottenere nuovamente il banco, rimanendo quindi all'interno della scuola di Canale 5.

Holden non viene eliminato dalla scuola dal prof Zerbi

Le anticipazioni di questa domenica 3 dicembre, inoltre, rivelano che si è parlato anche del percorso di Holden, dopo che Zerbi lo aveva messo in discussione, sospendendogli la maglia.

Il motivo? Holden era stato indicato come uno degli allievi meno collaborativi per quanto riguarda le pulizie in casetta e ciò non era piaciuto per niente al suo insegnante.

Durante le riprese, è stato mostrato un nuovo filmato in cui si vedeva Holden pulire tutti gli spazi della casetta, dopodiché Zerbi gli ha fatto cantare il brano "Il mio canto libero" e alla fine ha scelto di ridargli nuovamente la maglia.

Il talent show di Canale 5 continua ad avere la meglio nel pomeriggio festivo

Dal punto di vista Auditel prosegue il successo di ascolti della trasmissione di Maria De Filippi che anche la scora settimana è riuscita ad imporsi sulla concorrenza.

Quasi 3,3 milioni di spettatori hanno infatti seguito l'appuntamento con il talent show di Canale 5, pari a uno share che ha superato la soglia del 23% e picchi del 28% durante la messa in onda. Il talent show ha battuto ancora una volta Domenica In, che ha registrato una media di 2,5 milioni di spettatori complessivi, pari al 17% di share.