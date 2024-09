Kemal Soydere dopo molta titubanza, fisserà finalmente la data del matrimonio con Asu e lo farà dopo essersi erroneamente convinto di non poter essere il padre della piccola Deniz. Lo rivelano le anticipazioni di Endless Love (Kara Sevda) in onda dall'8 al 14 settembre 2024 e dove si vedrà anche Tarik finire in grossi guai, vittima degli usurai ed ormai sul lastrico.

Tarik sul lastrico, Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia

Le nuove trame della soap tv turca riprenderanno dal momento in cui Kemal sarà uscito dal carcere dopo un amo di detenzione.

L'uomo sarà profondamente cambiato, mto rancoroso e desideroso di vendicarsi di tutti quelli che gli hanno fatto del male. Soydere vedrà per la prima volta anche la piccola Deniz, ignaro che si tratti di sua figlia. L'uomo poi, non perderà occasione per accusare Zeynep della morte di Ozan, mentre il fratello Tarik sarà in guai seri.

Ormai sul lastrico, chiederà aiuto agli usurai e per lui sarà la fine. Tarik rifiuterà l'aiuto di Kemal e sarà costretto a tornare a vivere dai genitori con la moglie Banu, la quale che non verrà accolta bene dalla suocera Fehime. Con il passare dei giorni, Kemal comincerà a sospettare che Deniz possa essere sua figlia e si appresterà a fare un test del DNA per fugare ogni dubbio.

Asu invece, continuerà a chiedere a Soydere di fissare la data delle loro nozze ma l'uomo le dirà che vuole prima sapere se è il padre della figlia di Nihan.

Kemal fissa la data delle nozze con Asu

Kemal non sa però che Emir sta lavorando nell'ombra per tirarlo in inganno. Kozcuoğlu escogiterà uno stratagemma per far credere al suo rivale di non poter essere il padre di Deniz.

Succederà nel momento in cui la bambina verrà portata in ospedale a causa della febbre. Il medico, che sarà stato pagato da Emir per mentire, dirà a Kemal che il suo gruppo sanguigno è incompatibile con quello della piccola, Deniz. Soydere, a questo punto, si convincerà del fatto di non esserne il padre. Come promesso precedentemente ad Asu, Kemal fisserà finalmente la data delle nozze con la giovane Alucahan.

Le anticipazioni rivelano inoltre che proprio Asu e Kemal verranno invitati alla festa a sorpresa organizzata per il compleanno di Emir.

La nuova programmazione di Endless Love

A partire dal mese di settembre, la dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal è tornata ad essere trasmessa oltre che dal lunedì al venerdì, anche il sabato pomeriggio con due episodi inediti in onda dalle ore 14:45 alle 16:30. Senza dimenticare l'appuntamento in prima serata del venerdì a partire dalle 21:25 su Canale 5.

Mediaset sembra voler dare sempre più spazio a questa serie Tv, anche a fronte dei buoni risultati di ascolto. Lo sceneggiato infatti, anche durante il periodo estivo, è riuscito ad appassionare una media di 2 milioni di telespettatori a puntata.