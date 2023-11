Continuano a trapelare delle anticipazioni sulla puntata di Amici che è stata registrata il 2 novembre e che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 5 novembre. In particolare Samuspina ha reagito con rabbia al termine "terribile" che Rudy Zerbi ha usato per descrivere la sua esibizione nella gara delle cover: l'allievo è stato visto dai fan mentre usciva in preda all'ira e sbattendo diverse porte anche per l'ultimo posto in classifica.

Il giudizio negativo del prof verso Stella

Nessun eliminato nel 7° speciale di Amici, ma tanti allievi sono stati criticati dai giudici esterni e dai professori.

Chi ha assistito alle riprese che si sono svolte il 2 novembre fa sapere che Rudy ha messo in difficoltà due talenti del team Pettinelli con giudizi pungenti.

Stella ha pianto quando ha sentito il docente di canto valutare negativamente la sua interpretazione di una cover di Rihanna: quando poco dopo è stata chiamata a eseguire il suo inedito la ragazza ha ripensato alle critiche del maestro e non è riuscita a trattenere le lacrime. In particolare ha provato due volte a iniziare ma, non facendocela, ha preferito lasciare lo studio per calmarsi.

Lo sfogo del titolare di Amici e il mancato supporto dei compagni

Durante la gara di canto che è stata giudicata da Gabry Ponte anche un altro titolare della classe di Amici 23 è stato bocciato da Zerbi in modo inappellabile.

Il professore ha chiesto a Samuspina se la cover che aveva appena eseguito era stata scelta dalla produzione oppure no e Maria De Filippi ha chiarito che è stato il ragazzo a selezionarla tra le tante che gli erano state proposte.

"Terribile": è questo il commento fatto da Rudy sull'interpretazione dell'alunno che Anna Pettinelli ha voluto nella scuola, proponendo una sfida immediata con Spacehippiez qualche settimana fa.

Secondo l'insegnante il cantante sarebbe stato ampiamente insufficiente e non piacevole da ascoltare: queste parole hanno fatto infuriare il giovane che in un primo momento è tornato al suo banco infastidito.

Il pubblico che ha assistito alla settima puntata, inoltre, ha notato che Samuspina sarebbe piuttosto isolato e che nessuno dei compagni l'avrebbe consolato dopo le critiche di Zerbi e l'ultimo posto in classifica.

La lite tra Celentano e D'Amario

In queste ore è trapelata un'altra anticipazione su Samuspina: il pubblico presente in studio l'ha visto uscire molto arrabbiato e sbattendo diverse porte mentre raggiungeva il backstage.

Arrivando ultimo in classifica l'allievo di Amici rischia il posto: toccherà ad Anna Pettinelli decidere se riconfermargli la maglia (attualmente in sospeso) oppure se metterlo in discussione come ha fatto una settimana fa con Ezio, che poi è stato mandato a casa dopo la puntata.

Un altro episodio è quello della lite tra la maestra Celentano ed Elena D'Amario: la docente di ballo ha reagito male alle parole che la professionista ha usato per difendere Nicholas, così tra le due è nato un battibecco che i presenti hanno definito "pesante".

"Sei l'avvocato delle cause perse", ha commentato Alessandra prima che la ballerina si avvicinasse alla sua cattedra e si sedesse affianco a lei.

Dopo aver invitato la 33enne a tornare al suo posto e a non mettersi al suo stesso livello, la prof ha aggiunto: "Non parlarmi più così, non sei una mia collega". "Quasi", ha replicato Elena con tono piccato.