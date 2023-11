Sono appena terminate le riprese della puntata di Amici che andrà in onda in tv domenica 5 novembre. Le anticipazioni che stanno circolando in rete sul settimo speciale di quest'anno, dunque, riguardano gli allievi che si sono distinti in positivo e in negativo nelle prove del giorno (Simone e Samuspina ultimi nelle gare di ballo e canto e quindi a rischio). Holy Francisco ha affrontato la sua sfida e l'ha vinta, mentre Anna ha dato un banco ad Ayle. Ospiti della registrazione sono stati: Alex Wyse, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo, tutti ex allievi.

Si salva Holy, viene dato un banco ad Ayle

Giovedì 2 novembre è stato registrato lo speciale di Amici che il pubblico potrà vedere in tv domenica 5. Nonostante l'ingresso di Giovanni su richiesta di Raimondo (il prof ha voluto aggiungere un banco per il primo latinista di quest'anno), sono sempre 20 i titolari della classe che si sono presentati in studio all'inizio di questa puntata.

Durante la settimana, infatti, Anna Pettinelli ha eliminato il cantante Ezio dopo aver capito di non poter fare più nulla per aiutarlo a crescere e ad emergere nella scuola. La squadra capitanata dalla speaker radiofonica, infatti, è quella che fino ad ora ha subito maggiori cambiamenti dall'inizio dell'edizione: Liberatore è stato mandato a casa dopo tanti ultimi posti nelle gare e una maglia sospesa, Samuspina è subentrato a Spacehippiez (talento del team Cuccarini) e per ora convince solo la sua tutor, Holy Francisco è a rischio da giorni.

Il ragazzo ha una sfida in stand-by dalla quinta puntata (quando Rudy ha insistito affinché la collega lo proponesse per un confronto con un talento esterno alla scuola) e oggi l'ha affrontata: il verdetto del giudice è stato a favore di Holy.

La docente Pettinelli ha voluto dare un banco ad Ayle: il giovane che ha partecipato ai casting in settimana, dunque, ha ufficialmente preso il posto di Ezio nella squadra di Anna.

Tensioni nella casetta

Restando sempre nella categoria canto, sono nate le prime rivalità: Mew, Mida, Matthew e Holy Francisco hanno criticato Lil Jolie in casetta, arrivando a descriverla come una persona che pensa solo a sé stessa e al suo percorso.

Mentre agli Elios era in corso la registrazione della settima puntata, inoltre, i fan di Amici venivano aggiornati sulla lite che Angela (questo è il vero nome della cantante di "Follia") con molti compagni sulle pulizie.

A creare frizioni tra i ragazzi, però, è stata anche la classifica che alcuni rappresentanti delle radio hanno stilato votando gli inediti di quest'anno: primo posto per Holden, secondo per Lil Jolie e terzo per Petit. Valutazioni più basse, e quindi anche un piazzamento lontano dal podio, per Matthew (ottavo), per Sarah (nona) e per Holy (decimo e ultimo).

Nessuna eliminazione ad Amici

A sorpresa, il compito per Nicholas di questa settimana non era da parte della maestra Celentano: Emanuel Lo ha chiesto al ballerino di eseguire un assolo di hip-hop, ma il risultato non è stato sufficiente. Il professore di Amici pensa che il ragazzo non sia ancora pronto per essere un danzatore a tutti gli effetti, ma in futuro le cose potrebbero cambiare.

Vari ospiti hanno partecipato alla settima puntata del talent-show: Alex Wyse, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo per la promozione dei loro progetti musicali o a teatro, Anbeta e Gabry Ponte sono stati giudici delle gare di ballo e canto.

A primeggiare in queste competizioni sono state Marisol e Lil Jolie: ultimi posti, invece, per Simone e Samuspina. I due titolari hanno la maglia "sospesa" e toccherà ad Emanuel e ad Anna decidere se riconfermarla oppure no.

Neppure in questa occasione, dunque, ci sono state eliminazioni, anzi la classe ha accolto un nuovo allievo: il cantante Ayle, che è entrato a far parte del team di Anna Pettinelli.