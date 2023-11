Nicholas continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi della 23esima edizione di Amici: se in casetta deve fare i conti le dure critiche di Kumo (al quale ha detto che non ha punti forti), è fuori che il giovane può contare sul sostegno della famiglia. La mamma di Borgogni ha rilasciato un'intervista per chiedere alla maestra Celentano di smetterla di affidargli compiti difficili solo per metterlo in difficoltà: la signora ha chiesto alla prof Alessandra di lasciare in pace il figlio.

La richiesta all'insegnante di Amici

A poco più di 24 ore dalla messa in onda della settima puntata di Amici, alcuni siti hanno riportato le pungenti dichiarazioni che la mamma di Nicholas ha rilasciato sulla maestra Celentano.

Interpellata da Di Più Tv sulle critiche che la professoressa rivolge al figlio da quasi un mese, la signora ha detto: "Basta umiliarlo, lui ha sofferto tanto per la danza e ha fatto tanti sacrifici per studiarla".

"Lo lasci in pace", ha aggiunto la madre di uno degli allievi più in vista di quest'edizione del talent di Canale 5.

Da quando è entrato nella scuola per volere di Raimondo Todaro, Borgogni ha dovuto fare i conti con i giudizi negativi di Alessandra: la docente di classico pensa che il ragazzo non sia all'altezza del programma e da settimane cerca di dimostrarlo assegnandogli compiti difficili che lui puntualmente non supera.

La discussione con il compagno di classe ad Amici

La maestra Celentano non è l'unica a pensare che Nicholas sia l'elemento più scarso della classe di ballo di quest'anno.

Gran parte del daytime di Amici che è andato in onda il 3 novembre è stata dedicata alle critiche che Kumo ha rivolto al compagno in sua assenza.

"A 22 anni non ha consapevolezza del suo corpo. Sarò cattivo ma penso che lui fuori di qua possa fare solo passi a due come quello con Elena. Credo che la cosa migliore sia una sfida perché presto crollerà e la batosta sarà più forte", ha detto il danzatore hip-hop in casetta.

Tiziano ha anche sostenuto che Borgogni non avrebbe punti di forza e che si vedrebbero ad occhio nudo le carenze che ha a fronte di soli due anni di studio.

L'allievo di Raimondo è stato messo al corrente di tutto e ha reagito male: "Non mi hai mai detto queste cose in faccia. Ma pensa al tuo percorso, cosa ti importa di me?".

Lo scontro Alessandra-Elena D'Amario ad Amici

Questa lite è avvenuta prima della registrazione della settima puntata di Amici, ovvero quella che sarà trasmessa in tv domenica 5 novembre.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno fanno sapere che Nicholas è stato ancora protagonista, ma stavolta non per un compito della maestra Celentano.

A voler testare la preparazione del ragazzo, infatti, è stato Emanuel Lo con un assolo di hip-hop: al termine della performance di Borgogni l'insegnante si è espresso negativamente anche sul suo percorso in generale.

Alessandra, invece, ha voluto dire la sua sul ballerino durante la gara che è stata giudicata da Anbeta. Nello speciale che andrà in onda domani pomeriggio, infatti, Nicholas ha eseguito un passo a due con Elena e si è classificato al terzultimo posto.

La professoressa di danza classica ha concordato con la giurata e con le critiche che ha rivolto al giovane (soprattutto alla sua scarsa preparazione tecnica), ma nella discussione si è inserita la professionista D'Amario.

Sentendo la 33enne spendere belle parole per il ballerino, Celentano si è indispettita e le ha detto: "Tu sei l'avvocato delle cause perse".

Tra le due c'è stato un botta e risposta "al veleno" che conferma le idee opposte che hanno su molti allievi della scuola.