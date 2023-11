Le prossime trame di Un Posto al sole parlano di un crimine che si consumerà ai danni di uno dei personaggi. Tutto farebbe pensare a Damiano che dopo essere stato sotto stretta osservazione del clan Sabbiese sarà smascherato come talpa, ma le cose potrebbero andare diversamente. Potrebbe esserci un colpo di scena e a perdere la vita potrebbe essere Eduardo per salvare il suo amico di infanzia. Uno degli indizi è che nelle anticipazioni delle prossime puntate il nome di Sabbiese non viene nominato, a differenza di Damiano che dopo l'attentato avrà uno scontro con Viola ed Eugenio che scoprirà la relazione di sua moglie.

Il clan Sabbiese sarà pronto a vendicarsi

Nelle prossime puntate di Un posto al sole potrebbe essere un colpo di scena e il pubblico potrebbe salutare definitivamente Eduardo Sabbiese. Damiano sarà nel mirino del clan che nella puntata di venerdì 3 novembre ha avuto la certezza del suo tradimento. Tony sarà pronto a togliere la vita al poliziotto, ma le cose potrebbero andare diversamente e ad avere la peggio potrebbe essere proprio il boss Sabbiese. Molto spesso negli ultimi giorni Eduardo ha ripensato alla sua amicizia con Damiano in adolescenza, prima che le loro strade si dividessero per delle scelte opposte di vita. L'affetto tra i due, tuttavia, è rimasto ed è stato evidente da entrambe le parti.

Damiano ha provato più volte a riportare il suo amico sulla retta via, mentre Eduardo ha impedito ai suoi complici di fare del male al poliziotto.

Damiano nel mirino, ma Eduardo potrebbe essere la vittima

La settimana dal 6 al 10 novembre sarà quella decisiva perché le trame prevedono un crimine che chiuderà un capitolo molto importante.

Chi sarà la vittima? In un primo momento sarebbe semplice pensare che Damiano sarà ferito, visto che è lui al centro della vendetta del clan. Degli indizi, però, sposterebbero l'attenzione su Eduardo che per proteggere il suo amico potrebbe essere ucciso. Secondo le trame sappiamo che il diabolico piano per incastrare la talpa coinvolgerà anche Rosa e il piccolo Manuel. I due potrebbero anche non essere colpiti direttamente, ma ritrovarsi a piangere la scomparsa di Eduardo, visto che è il fratello di Rosa e lo zio a cui Manuel è molto legato.

Viola dirà tutta la verità a Eugenio, Damiano sarà distante

La morte di Eduardo potrebbe essere il colpo di scena che sconvolgerà i fan di Un Posto al sole. Dando uno sguardo alle prossime trame, dopo l'attentato Damiano e Eugenio saranno sicuramente vivi. Viola, infatti, dirà a suo marito tutta la verità sulla sua relazione con il poliziotto. Damiano, invece, quando Viola chiederà il suo sostegno si mostrerà improvvisamente lontano. L'umore di Renda potrebbe spiegarsi con il senso di colpa nei confronti dell'amico che avrebbe dato la sua vita per lui. Per il momento sono solo ipotesi, ma manca poco per scoprire la verità.