Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 6 al 10 novembre, rivelano che Rosa e Manuel saranno coinvolti nell'attentato camorristico destinato a colpire Damiano. Nel frattempo Viola lascerà Eugenio per coronare il suo sogno d'amore con Renda, ma il poliziotto non sembrerà più convinto di questa scelta.

Salta la copertura di Damiano

Damiano (Luigi Miele) sarà distratto dalla vicinanza di Viola (Ilenia Lazzarin) non si informerà dell'esito del blitz contro il clan camorristico. L'operazione della polizia, oltre a rivelarsi un totale fallimento, farà saltare la copertura di Renda che si troverà così in grave pericolo di vita.

Nonostante Eduardo (Fiorenzo Madonna) cerchi di placare l'ira di Tony, proponendo una vendetta lenta e ragionata, quest'ultimo non vorrà più sentire ragioni e organizzerà un piano per far fuori subito il "traditore". Non è chiaro se Sabbiese sarà o meno d'accordo ma sta di fatto che la spedizione punitiva contro Damiano partirà in pochi minuti. I camorristi, ormai totalmente fuori controllo, organizzeranno quindi un attentato contro Damiano in cui, però, finiranno coinvolti anche Rosa e Manuel.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 novembre: Rosa e Manuel in pericolo di vita

A quanto pare ad uscirne meglio sarà proprio il poliziotto, mentre c'è grande apprensione per il destino del piccolo Manuel (Manuel D'angelo) ed in particolare per Rosa (Daniela Ioia).

Nel frattempo Viola (Ilenia Lazzarin), seppur consapevole del dolore che gli darà, deciderà di affrontare Eugenio (Paolo Romano) per dirgli la verità su lei e Damiano. Il magistrato, che aveva ormai già intuito la vicenda, non potrà fare altro che ascoltare la confessione della moglie.

Viola cerca il conforto di Damiano

Viola, subito dopo aver lasciato Eugenio, correrà da Damiano in cerca di conforto e attenzioni tuttavia l'uomo si mostrerà piuttosto freddo.

Le anticipazioni rivelano infatti che Renda non sarà più convinto come i giorni precedenti.

È lecito ipotizzare che il poliziotto, dopo gli ultimi tragici eventi, cambierà il suo punto di vista su tutta questa vicenda. In effetti ha molto senso che Damiano decida di accantonare la sua relazione con Viola e attendere un momento migliore, invece risulta piuttosto insolito che la figlia di Ornella risulti così poco lungimirante.

Non resta che attendere i prossimi giorni per capire gli eventi. Da alcuni rumor sembra che Rosa e Manuel se la caveranno, mentre Damiano tornerà poi con Viola, tuttavia questo percorso risulterà tutt'altro che lineare e, prima di vedere un po' di calma, sono previste puntate decisamente drammatiche.