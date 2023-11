Nuovo giorno e nuova lite tra i ragazzi di Amici: questo venerdì 3 novembre è stato trasmesso in tv lo scontro che hanno avuto Kumo e Nicholas in casetta. Il ballerino hip-hop ha criticato il compagno di classe definendolo non adatto alla maggior parte degli stili di danza che si studiano nella scuola: secondo il giovane i professori dovrebbero mandare in sfida Borgogni per risparmiargli "umiliazioni" con compiti proibitivi. Il diretto interessato a reagito malissimo a queste parole e ha inviato il collega a pensare al proprio percorso.

Tensione tra i danzatori Kumo e Nicholas

La lite tra la maestra Celentano ed Elena D'Amario che sarà mostrata il 5 novembre non è l'unica che ha avuto come protagonista (diretto o indiretto) Nicholas.

Venerdì 3 novembre, infatti, quasi tutto il daytime di Amici è stato dedicato allo scontro che il ballerino di Todaro ha avuto con Kumo in casetta.

Tutto è iniziato con un compito che Emanuel Lo ha assegnato al titolare di Raimondo: una coreografia di hip-hop che secondo molti alunni è troppo difficile per una persona che non ha studiato quello stile.

Tiziano è intervenuto per suggerire al compagno di rifiutare la prova perché, visti i tanti elementi tecnici che ha inserito il suo professore, è quasi scontato che non la supererà e che andrà incontro ad un'insufficienza.

Il ragazzo aveva ragione: le anticipazioni della puntata che è stata registrata ieri, fanno sapere che Nicholas ha eseguito questo assolo, ma Emanuel l'ha bocciato dicendo di non vedere in lui grandi miglioramenti da quando è entrato nella scuola.

Il pensiero di Kumo sul futuro di Nicholas

Quando Nicholas si è allontanato dalla casetta, Kumo ha detto tutto quello che pensa di lui e della sua danza.

"Ha 22 anni e nessuna consapevolezza del suo corpo. Sarò cattivo ma per me fuori di qua lui può fare solo coreografie come quella con Elena", ha fatto sapere il danzatore hip-hop.

Secondo l'allievo di Emanuel Lo, inoltre, Borgogni avrebbe margini di miglioramento ma non in un periodo così limitato come quello nella scuola di Amici.

"Non ho mai detto di stimarlo artisticamente, ma devo ammettere che a livello personale a due p... così", ha aggiunto il titolare della classe in uno sfogo che ha raccolto molti consensi tra i fan del programma.

Nonostante Kumo abbia parlato alle spalle di Nicholas, sul web in tantissimi si sono schierati dalla sua parte perché avrebbe avuto il coraggio di dire una cosa che pensano in tanti ma che nessuno esprime apertamente.

La rabbia di Borgogni per le critiche alla sua danza

"Per me è meglio se lo mandano in sfida ora, perché più in là cederà e la batosta sarà più grande", ha detto ancora Kumo in casetta.

L'ultima critica che il ballerino hip-hop ha fatto al compagno di classe riguarda sempre la sua danza: "Tutti qui abbiano punti forti, lui non ce l'ha".

Tutte queste affermazioni sono state mostrate a Nicholas in un secondo momento e, com'era prevedibile, non le ha prese bene.

Il titolare del team Todaro si è detto turbato dalle parole che il collega ha usato nei suoi confronti, soprattutto perché non gliele avrebbe mai dette in faccia.

Kumo si è scusato per il modo ma non per il contenuto del suo sfogo, ma Borgogni non ha voluto sentire ragioni e ha chiosato: "Pensa al tuo percorso, che ti interessa dei miei compiti?".

I due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e alla fine del daytime di Amici del 3 novembre quasi tutti i ragazzi si sono schierati dalla parte di Nicholas, rimproverando Tiziano per le cose che ha detto in uno momento di tensione generale.

La maggior parte dei fan del programma, invece, ha concordato con l'alunno che in casetta è andato contro il compagno che dall'inizio dell'anno scolastico è criticato anche dalla maestra Celentano.