Roberta Di Padua, sulle pagine di Uomini e donne Magazine, ha rotto il silenzio e ha commentato il bacio con Gianni Sperti trasmesso su Canale 5 in una delle recenti puntate. La dama ha parlato di un gesto inaspettato ma che l'ha piacevolmente colpita e se dovesse ricapitare non si tirerebbe indietro.

Di Padua commenta il bacio con Gianni a Uomini e donne

Roberta Di Padua è una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e donne. La dama di Cassino, sull'ultimo numero del Magazine del programma, è tornata ad attaccare i cavalieri che secondo lei sarebbe incapaci di corteggiare le dame.

Gran parte degli uomini presenti nel parterre mancherebbero di intraprendenza e quindi, secondo Roberta, non sarebbero in grado di intraprendere una relazione.

Oltre a ribadire questo, Roberta ha colto l'occasione per commentare il bacio scambiato con Gianni Sperti durante un ballo in studio: una scena andata in onda su Canale 5 solo qualche giorno fa e che ha fatto molto scalpore.

Roberta sul bacio con Gianni: 'Non me lo aspettavo'

In riferimento proprio a questo momento Roberta ha confessato di essere rimasta basita: "Non me lo aspettavo". Segno che il tutto non era affatto premeditato.

In particolare Gianni aveva prima invitato Roberta a ballare, per poi baciarla calorosamente. Un modo per provocare il parterre maschile che, come ha più volte fatto presente Roberta, è privo di iniziativa.

Ebbene, Roberta commentando ciò che è accaduto tra lei e Gianni ha dichiarato che sicuramente avrebbe reagito in altro modo se a tentare di baciarla fosse stato qualcun altro. Ad esempio, se ci avesse provato un cavaliere che non le piaceva non sarebbe stata al gioco. Invece con Gianni è stato diverso, visto che si conoscono ormai da anni.

Roberta ammette: 'È stato un bacio davvero piacevole'

Tra l'altro la dama di Cassino ha confessato di ritenere Gianni un uomo molto affascinante. L'intervistatore a questo punto, ha voluto sapere da Roberta come bacia l'opinionista.

Una curiosità soddisfatta da Roberta, la quale ha dichiarato: "È stato un bacio davvero piacevole", per poi aggiungere che se dovesse ricapitare, non si tirerebbe indietro. "Perché no!" ha infatti esclamato la dama a domanda diretta.

Tornando invece a parlare dei cavalieri presenti nel parterre di Uomini e donne, la dama di Cassino non ha potuto fare a meno di ribadire il suo pensiero: "Credo che siano talmente presi da se stessi da non saper più corteggiare". Secondo Roberta non hanno nessuna voglia di faticare per conquistare una donna. Insomma, al momento, pare esserci molta delusione per questo parterre maschile. Viste tutte queste lamentele, Maria De Filippi potrebbe correre su ripari e rinnovare il parterre.