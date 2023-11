Le anticipazioni di Terra Amara del 21 novembre annunciano che arriverà il giorno tanto atteso delle nozze tra Rasit e Fadik, ma i festeggiamenti saranno interrotti dall'arrivo di una donna sconosciuta che affermerà di essere la vera sposa di Rasit. La donna accuserà l'uomo di aver abbandonato lei e suo figlio. La reazione alla tenuta sarà immediata, visto che Rasit non riuscirà a trovare una giustificazione per discolparsi: Demir e Gaffur lo manderanno via dalla tenuta in malo modo e gli diranno di non farsi più vedere.

Il matrimonio al municipio di Fadik e Rasit si svolgerà in solitaria

Arriveranno tempi molto duri per Rasit che dopo aver abbandonato una prima volta Fadik all'altare, riuscirà finalmente a coronare il suo sogno d'amore. Per non pesare troppo sulle spese di Zuleyha e Demir, i due fidanzati decideranno di sposarsi in segreto al municipio e poi torneranno alla tenuta a dare la bella notizia a tutti. La padrona di casa e Gulten chiederanno a Fadik il motivo per cui ha scelto di sposare Rasit in segreto. Lei risponderà che dopo il fallimento delle prime nozze non le sembrava giusto celebrare una nuova cerimonia. Nonostante tutto, Zuleyha e Demir non lasceranno i loro collaboratori senza un festeggiamento degno del grande evento e organizzeranno un banchetto alla tenuta.

Zuleyha e Demir organizzeranno un banchetto alla tenuta per festeggiare le nozze

Prima dei festeggiamenti ufficiali accadrà qualcosa di molto strano. Fadik e Rasit andranno dal fotografo a ritirare lo scatto che avevano fatto qualche giorno prima con l'aiuto di Sermin, ma il professionista dirà loro che qualcun altro è andato a ritirarlo.

I due sposi si domanderanno come possa essere accaduta una cosa del genere, ma tornando alla tenuta non vi daranno più peso perché ci saranno tutti i loro amici pronti a festeggiare la loro unione. Fadik e Rasit saranno travolti da un'atmosfera gioiosa e dimenticheranno ogni preoccupazione tra canti e balli. La festa, tuttavia, durerà molto poco perché sarà interrotta dall'arrivo di una donna sconosciuta con in braccio un bambino che maledirà Rasit.

La donna accuserà lo sposo di aver lasciato da sola lei e suo figlio, sostenendo di essere la sua vera moglie.

L'ennesima delusione per Gulten e la rabbia di Gaffur e Demir

La donna che rovinerà la festa di nozze di Fadik e Rasit sosterrà di aver sposato l'uomo dal punto di vista religioso senza poter formalizzare a livello legale la loro unione. Rasit risulterà comunque già sposato secondo ''la legge di Dio'', causando così grande confusione alla tenuta. Fadik si sentirà tradita ancora una volta e dopo aver quasi rischiato di svenire lascerà in lacrime la festa. Demir e Gaffur, invece , chiederanno spiegazioni a Rasit che resterà letteralmente senza parole. I due uomini saranno furiosi di fronte al suo atteggiamento e lo cacceranno via per sempre dalla tenuta dopo averlo picchiato.