Dopo pochi giorni dalla messa in onda della puntata di Amici in cui Maria De Filippi ha rimproverato i ragazzi per lo sporco che c'è in casetta, alcuni professori hanno scelto come punire i meno collaborativi del gruppo. Zerbi ha chiesto a Holden di pulire tutte le aule della scuola, Lorella ha invitato Mida a tenere in ordine la casetta, Anna ha proposto ad Ayle di lavare i piatti e la cucina per tutta la settimana.

Le decisioni degli insegnanti di Amici

Rudy è stato il primo professore a prendere un provvedimento dopo aver saputo che un suo allievo era nella lista di coloro che contribuiscono meno nella faccende domestiche.

Nel corso della decima puntata di Amici, infatti, il docente ha sospeso la maglia di Holden e fino ad ora non ha ancora comunicato se e quando intende restituirgliela.

Il daytime che è stato trasmesso in tv il 28 novembre ha aggiornato il pubblico a casa sull'altra punizione che Zerbi ha pensato per il talento della sua squadra. Il cantante dovrà pulire tutte le aule della scuola, sia quelle di canto che quelle di danza, per un'intera settimana: il giovane si è già messo al lavoro e ha spazzato le cartacce che c'erano sul pavimento di una delle zone dove studiano tutti i componenti della classe.

Lorella e Anna non sospendono la maglia ai ragazzi di Amici

Lorella Cuccarini ha convocato Mida in aula e, dopo avergli chiesto come mai non aiuta nelle faccende domestiche, gli ha comunicato il suo provvedimento: il ragazzo dovrà pulire tutta la casetta per almeno due ore al giorno.

Anna Pettinelli, invece, ha incontrato Ayle e gli ha detto che per farsi perdonare questo "scivolone" dovrà lavare i piatti e tenere in ordine la cucina per tutta la settimana.

Le due insegnanti di canto di Amici hanno scelto una linea più morbida rispetto al collega Zerbi, che invece ha anche sospeso la maglia a Holden per fargli capire che le pulizie sono fondamentali e che tutti devono dare il loro contributo.

La protesta di Nicholas ai professionisti di Amici

La prima parte del daytime odierno di Amici, invece, è stata dedicata alla "contestazione" di Nicholas della prova che deve preparare per la sfida contro Michele.

Il ballerino di Raimondo Todaro ha protestato sostenendo che l'assolo assegnatogli sarebbe totalmente in stile latinoamericano, e che quindi la comparata non sarebbe equa.

Tutti i titolari hanno concordato con il compagno, anche il latinista Giovanni, per questo gli addetti ai lavori hanno concordato un incontro nella scuola tra loro e i professionisti che hanno creato il balletto.

Umberto Gaudino ed Elena D'Amario hanno smentito i ragazzi spiegando che la coreografia è al 50% di latino e al 50% di modern, anzi loro hanno lavorato affinché tutti e due gli stili venissero fuori allo stesso modo. Il confronto si è concluso con i componenti del corpo di ballo che si sono presi del tempo per parlare con la produzione e decidere se modificare l'assolo oppure no.