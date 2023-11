Sono tanti gli spunti di discussione che ha regalato il daytime di Amici del 20 novembre: Elia è stato mandato a casa da Emanuel Lo senza neppure passare dalla sfida, Mida e Gaia sempre più vicini in casetta e Stella contro alcuni compagni di classe. La cantante ha reagito male al penultimo posto nella gara di domenica e ha criticato Holden alle spalle: il ragazzo ha visto tutto e ha reagito alle frecciatine.

Lo sfogo dopo l'ultimo speciale di Amici

A Stella non sono piaciuti i voti che Achille Lauro ha assegnato ai cantanti nella gara cover che si è disputata durante la nona puntata di Amici.

Vedendosi penultima in classifica dopo aver eseguito "Duemilaminuti" di Mara Sattei, infatti, la ragazza si è sfogata criticando diversi compagni di classe.

"Qua pare che se non ho i capelli colorati e i tatuaggi non ho personalità. Mi rode, ma vaffa...", ha sbottato la titolare del team Pettinelli al termine dello speciale che è andato in onda il 19 novembre scorso.

Questa prima affermazione è sembrata un riferimento a Mew, tant'è è stata proprio lei una delle poche ad aver reagito al video su Cardone che è stato mostrato in casetta.

"Io ho capelli colorati e tatuaggi ma non è per questo che ho una personalità", ha chiarito l'allieva di Lorella Cuccarini.

Il botta e risposta nella casetta

Un'altra frecciatina, però, Stella l'ha lanciata all'allievo che fino ad oggi ha ottenuto il maggior successo sulle piattaforme con il suo inedito "Dimmi che non è un addio".

Riferendosi alle ultime esibizioni di Holden, infatti, Cardone ha detto: "Questo dimentica il testo un giorno sì e l'altro pure e arriva terzo? Che presa in giro".

La ragazza non ha concordato con le classifiche delle ultime puntate di Amici, soprattutto con quelle che l'hanno vista in basso nonostante performance secondo lei sarebbero migliori rispetto a quelle dei compagni.

In casetta è stato trasmesso lo sfogo della cantante e la replica del figlio di Paolo Carta è stata la seguente: "Mi dispiace, è capitato due volte di dimenticare il testo ma tu cinque minuti fa mi hai detto altro".

"Quando dici che sbaglio e arrivo terzo, come te lo spieghi? Magari per il giudice l'errore non è stato rilevante rispetto ad altro", ha aggiunto il giovane.

Le lacrime per l'eliminazione di Elia da Amici

Stella non ha trattenuto il pianto ma provato lo stesso a spiegare che ce l'aveva con sé stessa e non con chi è arrivato più in alto di lei in classifica.

Poco dopo Holden ha raggiunto la compagna in bagno e l'ha rassicurata: "Stai tranquilla, non è successo niente".

I ragazzi di Amici, però, in questi giorni hanno versato altre lacrime perché uno di loro è stato mandato via: Elia Fiore è stato eliminato da Emanuel Lo subito dopo la registrazione della nona puntata e questo conferma la versione di chi ha raccontato di averlo avvistato alla stazione Tiburtina venerdì 17 novembre.

L'insegnante della scuola ha deciso di rinunciare al ballerino ancor prima che lui affrontasse la sfida che aveva in programma nel prossimo speciale.

La squadra del maestro di hip-hop ha perso un suo componente (è scesa da 5 a 4 elementi) ma presto potrebbe cambiare ancora perché Simone Galluzzo ha la maglia sospesa da tre settimane e il suo tutor deve decidere se riconfermarlo oppure no.