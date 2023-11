Nelle puntate di Beautiful in onda prossimamente negli Stati Uniti l'attenzione sarà focalizzata su Eric Forrester. Ha scoperto di essere un malato terminale, ma non ha detto la cosa a nessuno. La notizia, però, arriverà anche alle orecchie di Ridge, e con l'avvicinarsi della festa del Ringraziamento vorrà cogliere la palla al balzo e fare un regalo al padre malato, per questo riunirà a Villa Forrester tutta la sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Katie informa Carter della malattia terminale di Eric

La notizia della malattia terminale di Eric [VIDEO] verrà rivelata a tutti i membri della famiglia Forrester, senza che lui lo venga a sapere.

Carter, non sapendo la cosa, sospetterà che stiano nascondendo qualcosa di importante, visto che Ridge si è rifiutato di accettare la vittoria nella sfida di moda contro il padre. Una decisione che ha fatto sorgere dei dubbi in Carter, ma presto riuscirà ad avere le giuste risposte. Katie svelerà all'ex fidanzato di Quinn che Eric ha una grave malattia e che per questo ha davanti a sé pochi mesi di vita. Anche Zende Forrester Dominguez verrà messo al corrente delle cagionevoli condizioni di salute in cui versa il capostipite della famiglia Forrester.

Ridge fa una sorpresa per il padre malato termine in occasione della festa del Ringraziamento

La festa del Ringraziamento quest'anno sarà agrodolce viste le condizioni di Eric.

Lui vivrà la festività sapendo che potrebbe essere l'ultima volta dopo la scoperta della grave malattia. Ridge, proprio per questo motivo, deciderà di fargli un regalo: riunirà tutti i suoi cari a Villa Forrester per far sentire a Eric tutto l'amore che hanno nei suoi confronti. In questo frangente il compagno di Donna potrebbe rendersi protagonista di un discorso molto toccante e magari ringraziarli per aver avuto la possibilità di passare la vita accanto a loro.

Un momento che potrebbe destare le lacrime dei suoi famigliari, consapevoli delle gravi condizioni in cui versa Eric

Hope continua a non avere rapporti con Deacon

Hope (Annika Noelle), intanto, continuerà a non avere rapporti con il padre a causa della sua storia d'amore con Sheila Carter, visto anche il passato criminale della donna.

Per questo motivo la madre di Beth sarà chiamata a decidere se invitare Deacon alla festa di Ringraziamento organizzata a Villa Forrester. L'ex moglie di Liam sarà ancora molto arrabbiata con i padre per aver deciso di convolare a nozze Sheila. Fatto sta che con l'avvicinarsi del Natale Hope potrebbe permettere al padre di passare la festa con i suoi nipoti.