Heather Parisi parla della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al talent show come giudice, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.

Un'intervista nel corso della quale l'ex showgirl regina del sabato sera ha detto che bisognerebbe "seguire un copione scritto".

'Bisogna recitare un copione', Heather Parisi critica Amici

Heather Parisi è stata una delle giudici di Amici 17: la sua presenza in quella occasione non passò inosservata, in primis per le continue liti che ci furono con i professori di quella edizione ma anche per i suoi accesi diverbi con alcuni dei giovani concorrenti.

A distanza di un po' di anni dalla sua partecipazione al programma di Canale 5, la Parisi ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e in una intervista concessa al "Fatto Quotidiano", non si è fatta problemi ad attaccare la trasmissione.

"Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione, invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto", ha dichiarato la showgirl.

Heather Parisi lancia una stoccata contro il talent show

"Stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione", ha aggiunto ancora l'ex giudice di Amici svelando che in quel contesto non sarebbe stata Maria De Filippi ad influenzarla su "cosa dire" in trasmissione, bensì alcuni autori.

"Questa donna tiene da ridire su ogni cosa. La ricordo come una dei peggior giudici di sempre del talent show di Canale 5", ha scritto un utente commentando le dichiarazioni della showgirl.

"Un'uscita di cattivo gusto per di più a distanza di anni e dopo aver incassato il lauto compenso che avrà percepito per quella esperienza televisiva", ha scritto ancora qualcun altro contro la Parisi.

Maria De Filippi domina gli ascolti domenicali su Canale 5

Al momento, la produzione di Amici non è ancora intervenuta in merito alle affermazioni dell'ex giudice del talent show, ma non si esclude che possano farlo nel corso delle prossime ore, per far chiarezza sulla correttezza della trasmissione.

Intanto, nel daytime domenicale di Canale 5, prosegue con successo l'appuntamento con questa ventitreesima edizione del talent show.

La media auditel continua ad essere superiore alla soglia dei 2.8 milioni di fedelissimi spettatori a settimana, con punte di share che hanno raggiunto anche il 25% nella fascia del pomeriggio, superando ampiamente i dati d'ascolto di Domenica In.