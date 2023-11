Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz rivelerà a Curro che sua madre è sulla sedia a rotelle a causa della violenza di Lorenzo. La marchesa riuscirà nel suo intento di far infuriare il ragazzo, che deciderà di vendicarsi usando un'ascia. Nel frattempo, Manuel scoprirà che Jimena si occupava a malapena di lui durante la sua convalescenza e capirà che sua moglie gli ha mentito.

Cruz proverà ad eliminare Lorenzo sfruttando l'odio di Curro

Cruz sarà sempre più preoccupata dell'eredità di suo padre e farà di tutto per eliminare Lorenzo. La marchesa deciderà di usare Curro, mettendolo contro suo padre e sperando che il ragazzo faccia per lei il lavoro sporco.

Cruz rivelerà a suo nipote che Lorenzo era molto violento con Eugenia, tanto che la donna si trova in sedia a rotelle in seguito a un pestaggio subito proprio da suo marito. A quel punto Curro sarà fuori di sé dalla rabbia e penserà di vendicarsi di Lorenzo con le sue mani. Il ragazzo prenderà un'ascia per togliere la vita all'uomo che causato tanta sofferenza in sua madre e non esiterà ad aggredirlo. Lorenzo, però, avrà una reazione del tutto inaspettata che stupirà Curro.

Curro deciso a vendicarsi di suo padre per il male fatto a Eugenia

Le prossime puntate de La Promessa vedranno al centro delle scene un duro scontro tra Curro e Lorenzo. Il giovane tenterà di aggredire suo padre armato di ascia, ma sarà fermato dalle sue parole.

Contrariamente alle aspettative, Lorenzo non avrà una reazione aggressiva nei confronti di suo figlio, ma ammetterà le sue colpe L'uomo implorerà il perdono di Curro chiedendogli di avere un'altra possibilità per recuperare il loro rapporto e iniziare a fare il padre una volta per tutte. Tra Cruz e Lorenzo sarà quest'ultimo ad avere la meglio, perché Curro sarà convinto da suo padre che la marchesa è un essere spregevole e il ragazzo si schiererà dalla sua parte.

Manuel scoprirà l'inganno di Jimena

Le cose non andranno meglio per Manuel che subito dopo il suo matrimonio con Jimena dovrà affrontare una grossa delusione. Il marchesino inizierà a ricordare qualcosa di Jana respirando il suo profumo e chiederà a Mauro delle informazioni su di lei. Manuel scoprirà che durante la sua convalescenza è stata Jana a prendersi cura di lui, mentre Jimena si preoccupava a malapena del suo stato di salute. Non sarà difficile per Manuel capire di essere stato manipolato da sua moglie e Cruz che gli avevano raccontato una versione totalmente diversa dalla realtà.