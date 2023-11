Nella quarta stagione di Terra Amara si assisterà alla morte di Gülten. Un destino infausto per la ragazza che morirà insieme a Saniye, entrambe investite dalla macchina guidata a tutta velocità dal figlio di Haşmet Çolak, un personaggio abbastanza diabolico che debutterà presto nella serie. Sarà una morte che lascerà nello sconforto Çetin, che improvvisamente si ritroverà da solo.

Gülten scopre di essere incinta

Il futuro di Gülten e Çetin sembrerà più roseo che mai. Non solo il matrimonio svolto con l'affetto di parenti e amici, ma molto presto la ragazza scoprirà di aspettare il suo primo figlio.

Il passato burrascoso di Gülten sarà solo un brutto ricordo e la ragazza si sentirà pronta ad accogliere nella sua vita questo bambino.

Nonostante siano le prime settimane di gravidanza, Gülten proseguirà a lavorare all'interno della tenuta e insieme a Saniye si preoccuperà di risolvere un problema.

Saniye e Gülten investite dal figlio di Haşmet

Haşmet Çolak, personaggio che debutterà durante la quarta stagione, darà del filo da torcere alla famiglia Yaman, usufruendo anche dei terreni di loro proprietà. Per questo Saniye lo vorrà affrontare e si recherà insieme a lui con Gülten. Decisa a denunciarlo, sarà pronta a rivolgersi alla gendarmeria, ma durante il tragitto una ruota del pick up in cui le due donne viaggiano si bucherà.

Prenderanno la ruota di scorta dal bagagliaio della macchina, ma appena la appoggeranno a terra inizierà a rotolare lungo la carreggiata. Entrambe correranno per recuperarla, ma proprio in quel momento passerà Haşmet in macchina con il figlio. Quest'ultimo sarà alla guida e correrà ad alta velocità, finendo per travolgere sia Saniye che Gülten.

Se si fermassero a soccorrerle probabilmente finirebbero in carcere, per questo se la daranno a gambe levate.

Gülten muore davanti agli occhi di Çetin

Alcuni passanti noteranno i corpi delle due donne e avvertiranno subito la polizia. Saniye morirà sul colpo, mentre per Gülten sembrerà esserci un barlume di speranza. Sarà portata di corsa in ospedale dove verrà sottoposta a un intervento chirurgico, anche se i medici saranno chiari: la vita della ragazza è appesa a un filo.

Tutti correranno al suo capezzale, dal marito Çetin al fratello Gaffur, ma ci saranno anche Fadik, Raşit e Züleyha, che osserveranno Gülten da una vetrata. Improvvisamente il cuore della ragazza smetterà di battere, i medici correranno per provare a rianimarla. Useranno anche il defibrillatore, ma purtroppo Gülten se ne andrà via per sempre. Çetin piangerà disperato davanti a quello vetrata, il suo futuro sarà in solitudine visto che in un colpo solo ha perso sia la moglie che il primo figlio.