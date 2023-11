Andreas Muller da quando ha saputo che diventerà padre è al settimo cielo. In questi giorni il ballerino è stato fuori per motivi di lavoro, ma una volta tornato a casa ha postato su TikTok un video in cui ha immortalato l'incontro con la compagna Veronica Peparini. Nonostante Muller sia stato lontano da casa solo qualche giorno ha notato che la pancia è cresciuta tantissimo.

Il video di Muller

Andreas Muller è stato a Parigi in questi giorni per motivi di lavoro. Una volta rientrato a casa ha mostrato l'incontro con la compagna Veronica Peparini.

Nel video si sente il ballerino essere incredulo: "Sono appena rientrato da Parigi e mi sembra di essere stato fuori un mese perché la pancia è cresciuta tanto".

Nell'intervista rilasciata a Verissimo, Muller ha confidato di essere al settimo cielo per la gravidanza della compagna. A tal proposito ha spiegato che da tempo desiderava diventare padre e mettere su famiglia con la coreografa romana, ma non ha mai avanzato una richiesta formale per non compromettere il lavoro di Veronica Peparini. Per questo motivo quando ha saputo che la compagna era in dolce attesa non è stato più nella pelle.

Giovedì 23 novembre Peparini dovrà effettuare un nuovo controllo

Martedì 21 novembre, Veronica Peparini ha condiviso con i suoi fan uno scatto su Instagram in cui ha mostrato il pancino.

Nella didascalia la diretta interessata ha detto di essere fiera del suo corpo nonostante il pancione cresca ogni giorno di più. Poi ha lanciato un appello a tutte le donne in cui le ha spronate a non avere mai paura di mostrare le loro forme. Inoltre la compagna di Muller ha rivolto un pensiero alle gemelline che porta in grembo dopo alcune complicanze: il suo augurio è quello di arrivare alla fine della gravidanza portando dentro di sé entrambe le bambine.

In una storia invece, Veronica Peparini ha informato i follower che giovedì 23 novembre sarebbe tornata in ospedale per i controlli di rito.

Paura per Muller e Peparini durante la gravidanza

Lo scorso 13 novembre, Andreas Muller in una storia di Instagram ha spiegato ai fan che la visita di controllo non era andata come sperato.

Nei giorni seguenti la stessa Peparini ha spiegato che la sua è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica, quindi le bambine crescono in un'unica placenta ma in due sacche distinte. Dal momento che i vasi sanguigni sono condivisi, una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che è ricevente. Questo potrebbe essere un campanello d'allarme per il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale. Di conseguenza la coreografa romana deve sottoporsi a controlli rigorosi ogni 48 ore.