Grandi novità emergeranno nella quarta stagione di Terra Amara e come annunciano le anticipazioni Zuleyha continuerà a scoprire dei particolari sul passato di Demir. La protagonista verrà a conoscenza dell'esistenza di Hülya, la ex fidanzata di Yaman che dopo essere stata lasciata ha tentato il suicidio ed è in sedia a rotelle da quindici anni. Zuleyha leggerà le lettere che Demir scriveva a Hülya e sarà molto delusa dal comportamento di suo marito, che per anni ha pagato affinché non venisse fuori questa storia. Proprio per questo motivo Zleyha inizierà a dubitare del marito e di quello che prova per lui.

Due donne cercheranno Zuleyha e le riveleranno che Demir versava loro del denaro

Presto Zuleyha scoprirà un particolare del passato di Demir che la lascerà senza parole. Dopo la scomparsa di suo marito, la donna riceverà la visita di due sconosciute: Selma e sua figlia. Quest'ultime cercheranno Yaman. Zuleyha spiegherà che suo marito è scomparso e le due donne le racconteranno una storia a cui stenterà a credere. Zuleyha verrà a sapere che Demir in passato era fidanzato con una ragazza, Hülya, e stava quasi per sposarla quando la lasciò da un giorno all'altro per un'altra donna. La ragazza era così disperata che a causa della delusione d'amore tentò il suicidio lanciandosi dalla finestra e questo incidente la costrinse sulla sedia a rotelle.

Selma e sua figlia chiederanno a Zuleyha una somma di denaro, la stessa che da quindici anni Demir versava loro in cambio del silenzio su questa brutta vicenda.

Zuleyha partirà in cerca della verità sulla ex fidanzata di suo marito

Zuleyha rifiuterà di dare del denaro a Selma e a sua figlia e penserà all'ennesima truffa, visto che dopo la scomparsa di Demir in molti hanno provato ad approfittare di lei.

Presto, però, Zuleyha dovrà ricredersi, visto che le donne torneranno con una prova: le lettere che Yaman scriveva alla sua ex fidanzata. La moglie di Demir si sentirà in debito nei confronti di Hülya e chiederà a Selma l'indirizzo della ragazza per andare a trovarla. Zuleyha partirà per Smirne con Mehmet e inizierà a mettere in discussione anche i suoi sentimenti per Demir che per anni gli ha taciuto parte del suo passato.

Il dolore di Hülya farà restare Zuleyha senza parole

Giunta alla casa di Hülya, Zuleyha proverà a parlare con lei per capire il suo punto di vista. La ragazza, però, oltre ad essere in sedia a rotelle da quindici anni ha anche smesso di parlare. Zuleyha leggerà le lettere che suo marito scriveva a Hülya e la ragazza non potrà trattenere le lacrime. Vedendo che le promesse di Yaman erano molto chiare, Zuleyha si vergognerà per suo marito e chiederà per lui perdono a Hülya. Zuleyha, intanto, continuerà ad ignorare la vera identità di Mehmet: si tratta di Akan Gümüşoğlu, il fratello di Hülya che ha finto per tutto il tempo di non conoscere quella famiglia.