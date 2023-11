L'ex ballerino professionista di Amici e compagno di Veronica Peparini Andreas Muller ha voluto nelle ultime ore aggiornare i propri follower circa lo stato di salute delle due gemelline che attende la fidanzata.

Dopo lo spavento delle scorse settimane, le cose ora sembrano procedere per il meglio.

Le nuove dichiarazioni di Muller

Lunedì 27 novembre, Andreas Muller ha condiviso una storia su Instagram per aggiornare i follower sullo stato di salute della compagna Veronica Peparini: "Le cose sembra stiano andando per il verso giusto e non potremmo essere più felici".

Il diretto interessato ha confidato ai fan che lui e la compagna potrebbero aver trovato anche il nome delle gemelline, il tutto dopo aver consultato un libro sul tema.

Dopo la visita del 23 novembre, lo stesso Muller aveva pubblicato uno scatto su Instagram in cui mostrava l'ecografia. Nella didascalia il ballerino aveva spiegato: "Che meraviglia. Quella girata è la ricevente, quella di fronte la donatrice. Fa quasi commuovere".

I problemi in gravidanza riscontrati da Peparini

Il 13 novembre Andreas Muller aveva riferito ai follower che la visita di controllo non era andata come sperato. Pochi giorni dopo la stessa Veronica Peparini aveva spiegato che la sua è una Gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le bambine si trovano in un'unica placenta ma in due sacche separate.

Dal momento che i vasi sanguigni sono collegati l'uno con l'altro, tra le due gemelline c'è una ricevente e una donatrice.

A tal proposito la Peparini è tenuta a sottoporsi a costanti controlli medici finalizzati a monitorare la situazione.

Le dichiarazioni della coppia a Verissimo

Andreas Muller e Veronica Peparini avevano annunciato la gravidanza a Verissimo: i due si sono conosciuti grazie ad Amici di Maria.

Nel corso della chiacchierata avuta nel salotto di Silvia Toffanin, la Peparini in particolare ha ammesso che non è stato facile parlarne con la famiglia per paura dei giudizi: la coreografa romana ha 52 anni, un matrimonio naufragato alle spalle e due figli adolescenti: "Avevo un po’ di ansia perché avevo già due figli. Su mia figlia ero più tranquilla, su mio figlio che ha 16 anni avevo il timore di una reazione non positiva - ha confessato la donna - invece è stato felicissimo e mi ha veramente stupito. Da lì sono stata ancora più felice anche io, perché ho avuto l’appoggio di tutta la famiglia e ho potuto gioire completamente di questa bella novità".