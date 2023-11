Lunedì 27 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne che verrà trasmessa su Canale 5 nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo blog c'è stato un "ritorno di fiamma" nel Trono Over: Roberta Di Padua si sta nuovamente frequentando con Alessandro Vicinanza. L'avvicinamento tra i due intanto ha portato Roberta ad avere una discussione con Ida Platano, la ex di Alessandro.

Vicinanza-Di Padua sempre più vicini

Stando agli spoiler de l Trono Over di U&D c'è stato un riavvicinamento tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la sera prima della registrazione sono stati a cena insieme, mentre in puntata hanno deciso di ballare al centro dello studio.

A quanto pare il "ritorno di fiamma" tra i due non è stato affatto digerito da Ida Platano, tanto che quest'ultima ha avuto un acceso scontro con la "rivale" Roberta.

Oltre un anno fa Alessandro era già uscito con Roberta Di Padua, ma poi a inizio novembre del 2022 aveva deciso di uscire dal dating show con Ida Platano, intraprendendo con lei una relazione durata 11 mesi e conclusasi appunto nelle scorse settimane.

Marcello chiude con Jasna

Inoltre le anticipazioni annunciano che sempre sul trono over Marcello Messina ha deciso di interrompere la conoscenz con Jasn Amodei. Quest'ultima pensando che le cose tra loro stessero andando piuttosto bene, non ha nascosto la delusione e il rammarico per la decisione del cavaliere.

Intanto Alessio Pilli Stella ha deciso di eliminare due ragazze che erano arrivate in trasmissione per lui.

Mentre su Gemma Galgani non emergono particolari novità dall'ultima registrazione, quindi non è possibile sapere se e come sta procedendo la conoscenza con il cavaliere di 50 anni che era arrivato la settimana scorsa nel programma per conoscerla.

Trono classico: prime esterne per Ida Platano, Virginia annuncia che direbbe 'no' a Cristian

In merito al Trono classico nella registrazione del 27 novembre c'è stato un ampio spazio per Ida Platano. La 42enne sta continuando a portare in esterna David e Mario e nel frattempo ha deciso di tenere pure un nuovo ragazzo arrivato per corteggiarla.

Cristian Forti invece ha portato in esterna Valentina Pesaresi e si sono baciati, scatenando quindi la reazione di Virginia Degni: quest'ultima non ha nascosto che se in questo momento dovesse essere lei la scelta del tronista probabilmente risponderebbe "no".

Infine l'altro tronista Brando Epirikian non è stato presente alla registrazione e quindi non emergono notizie su di lui.