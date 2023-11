Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 27 a venerdì 1 dicembre 2023 annunciano che Damiano dovrà fare una scelta importante riguardante il proprio futuro professionale e finirà per intraprendere una strada che gli costerà una sospensione dal lavoro. Eugenio, infatti, si arrabbierà e deciderà di punirlo, subendo però per questo motivo una ramanzina da Viola, convinta che la decisione del suo ex sia legata a una questione prettamente personale. Nel frattempo Rosa deciderà di voltare pagina, lasciandosi alle spalle l’amore per Renda e ogni sua illusione.

Anche la vita di Clara potrebbe cambiare radicalmente a causa delle incessanti pressioni di Alberto, deciso a toglierle il figlio. Intanto Eduardo le proporrà di lasciare Napoli insieme e questa soluzione potrebbe permettere a Clara di liberarsi del suo ex.

Eugenio sospende dal lavoro Damiano, Viola lo affronta

Durante una chiacchierata, Rosa rivelerà a Giulia Poggi di aver messo una pietra sopra al suo amore per Damiano, in quanto è decisa a voltare pagina. In tutto questo, però, la madre di Manuel dovrà affrontare delle nuove difficoltà economiche.

Viola, nel frattempo, dovrà affrontare una situazione sentimentale a dir poco dura, poiché le cose non andranno come da lei sperato. Damiano, invece, si ritroverà a un bivio in quanto dovrà scegliere se continuare a rispettare i doveri deontologici di poliziotto o se rischiare per salvare il suo amico Eduardo Sabbiese, in fuga dalla camorra.

Alla fine Renda metterà a rischio il suo futuro e farà infuriare il magistrato Eugenio Nicotera. Quest’ultimo, infatti, sospenderà il poliziotto dal lavoro. Però Viola sarà certa che l’azione drastica del suo quasi ex marito sia una rivalsa personale, per questo motivo avranno un duro faccia a faccia.

Ida cerca lavoro per supportare la famiglia in Polonia, Eduardo chiede a Clara di 'scappare' insieme a lui

Intanto Ida non avrà intenzione di voltare le spalle alla sua famiglia in Polonia, perciò sarà alla ricerca di un lavoro in modo da poter mandare denaro ai suoi cari.

Ci sarà spazio anche all’intricata vicenda che ha investito Clara, la quale si è ritrovata a fare i conti con la scelta drastica del suo ex Alberto che intende strapparle il figlio chiedendo l’affidamento esclusivo.

Vedendo la donna turbata per il contenzioso instaurato con Palladini, Niko interverrà soprattutto per il bene di Federico, cercando di mediare tra i due. Le parole di Niko, però, cadranno nel vuoto, visto che Palladini continuerà a tramare per andare fino in fondo con il piano di sottrarre il figlio dalla madre. Nel frattempo Eduardo farà una proposta a Clara, destinata a cambiarle la vita: andare via da Napoli insieme. Intanto Alberto presserà con le sue minacce Clara, spingendola a fare una scelta.

Infine Micaela, assunta in radio per affiancare Michele, detterà le sue prime condizioni.