Nelle puntate statunitensi di Beautiful che i telespettatori italiani potranno vedere tra circa un anno sui teleschermi di Canale 5, Zende Dominguez organizzerà una vendetta ai danni di Rj Forrester in quanto è invidioso dei suoi riconoscimenti ottenuti sul lavoro. Eric, invece, vorrà fare una festa per "salutare" i suoi cari per l'ultima volta dopo aver scoperto di avere una grave malattia. Intanto Sheila Carter e Deacon Sharpe saranno alle prese con un nuovo problema riguardante la loro storia d'amore.

Zende vuole farla pagare a Rj

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Zende dimostrerà di avercela con Rj.

Il giovane infatti non apprezzerà che il figlio di Brooke abbia improvvisamente deciso di intraprendere la carriera di stilista.

Zende apparirà adirato per il fatto che il suo lavoro alla "Hope for the future" sia stato messo in stand-by a favore della nuova linea di moda creata con la collaborazione di Rj. Per questo motivo, il ragazzo organizzerà un piano per vendicarsi del giovane Forrester. In particolare, Dominguez vorrà avvicinarsi sempre di più a Luna e allontanarla così da Rj. Un avvicinamento nato per gioco, ma che potrebbe portare Zende a provare dei veri sentimenti per la cugina di Finn.

Eric vuol organizzare una festa per salutare tutti i suoi cari per l'ultima volta

Nel frattempo Eric esprimerà un ultimo desiderio dopo la scoperta che gli rimangono pochi mesi di vita a causa di una grave malattia.

L'uomo infatti vorrà ospitare una serata di gala dove avere l'opportunità di dire addio a tutti i suoi cari. Una volontà che arriverà alle orecchie di Ridge (Thorsten Kaye), il quale penserà che questa serata possa aiutare suo padre a passare con più leggerezza i suoi ultimi momenti. Per l'occasione lo stilista ed Eric decideranno di invitare anche Thorne Forrester e Bridget Forrester, che da tempo vivono fuori da Los Angeles.

La storia d'amore tra Sheila e Deacon ha dei problemi

La storia d'amore tra Sheila e Deacon subirà un nuovo scossone. La notizia del loro imminente matrimonio potrebbe essere resa pubblica dopo aver già suscitato la disapprovazione di Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle). I due giovani infatti saranno contrari alla relazione nata tra i loro genitori.

In particolare la giovane Logan interromperà ogni rapporto con il padre dopo che ha iniziato una storia con una criminale. Intanto Deacon avrà sempre più dubbi sulla propria relazione a causa del passato criminale di Sheila.