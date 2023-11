Armando Incarnato è tornato nel programma Uomini e donne dopo mesi di assenza. Il cavaliere si è raccontato in un intervista concessa al magazine della trasmissione, rivelando la vera ragione per cui è stato assente dallo studio di Maria De Filippi per un certo periodo. Ha spiegato che il motivo non è legato alla sua situazione sentimentale, ma al desiderio di trascorrere più tempo accanto a sua figlia, ha anche ammesso: “Non nego che rinunciare al programma mi ha fatto male”.

Armando Incarnato è stato assente al programma per dare priorità alla figlia: ‘Per me vale più di ogni altra cosa al mondo’

In questi giorni i telespettatori del dating show pomeridiano di Canale 5 hanno assistito al ritorno di Armando Incarnato. Il cavaliere prima di fare un ballo con la nuova tronista Ida Platano ha dichiarato: “Non stavo bene, mi è dispiaciuto rinunciare al programma”.

L’imprenditore si è raccontato ai microfoni del magazine di Uomini e Donne e ha parlato della sua assenza dal programma rivelando di aver scelto di dare priorità a sua figlia: “Per me vale più di ogni altra cosa al mondo. Ho deciso di mettere in pausa il mio percorso fondamentalmente per amore, non di una fidanzata”.

Si è reso conto, però, di essere diventato più forte proprio grazie alla sua lontananza dal noto studio: “Sono da sempre convinto che la forma più alta di amore passi anche per il sacrificio di togliere a sé stessi per dare a chi si vuol bene”.

Inoltre ha risposto a tutti coloro che in questi mesi hanno ipotizzato che fosse stato cacciato dalla trasmissione.

Armando ha precisato di aver evitato di difendersi poiché era concentrato su altro: “Ho letto veramente qualunque cosa sul mio conto”. In particolare ha preferito farsi scivolare addosso tutte le offese ricevute sui social.

Il discusso protagonista di Uomini e Donne lancia una frecciatina ai cavalieri: ‘Ci vorrebbero più uomini veri’

Il cavaliere ha commentato anche il ritorno della sua amica Ida Platano dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Vicinanza, augurandole tanta felicità. Ha rotto il silenzio anche sul suo rapporto con la nuova tronista, specificando di aver voluto fare un ballo con lei di recente per spiegarle la ragione del suo silenzio durante la sua assenza dal programma. Ha scelto di non confidarsi con lei per un motivo ben preciso: “Avevo il timore che potesse raccontarlo anche al suo ex e non volevo accadesse. Così sono sparito”.

Sempre nell’intervista, il cavaliere napoletano ha detto la sua sulle lamentele di Barbara De Santi e Roberta Di Padua sui nuovi protagonisti del parterre over. Armando si è schierato dalla parte delle due dame, lanciando una frecciatina pungente agli altri cavalieri: “Ci vorrebbero più uomini veri in quel parterre”.