In Un posto al sole Marina potrebbe aver pagato un'infermiera dell'ospedale in cui la donna è ricoverata per concludere il suo piano. Dopo l'aggressione di Gabriella, la signora Martinelli verserà in gravi condizioni, ma sarà ancora viva. Se Lara dovesse riprendersi Marina e Roberto dovranno affrontare seri guai con la giustizia.

Lara è ancora in vita, ma tutto potrebbe cambiare all'improvviso

Le prossime puntate di Un Posto al sole vedranno al centro dei riflettori ancora Lara, in bilico tra la vita e la morte. Il diabolico piano di Marina e Roberto per eliminare una volta per tutte la truffatrice non è andato come avevano progettato.

Gabriella ha aggredito Lara pugnalandola più volte all'addome, ma la tempestività dei soccorsi ha permesso alla detenuta di sopravvivere. Roberto e sua moglie, adesso, dovranno sperare in un peggioramento improvviso della donna che potrebbe raccontare tutto alla polizia. Ornella è stata cautamente ottimista parlando delle condizioni di Lara che al momento è in coma farmacologico. Roberto è terrorizzato all'idea di dover rinunciare al suo futuro con Marina e Tommaso, ma sua moglie ha dimostrato una certa tranquillità.

Il possibile piano B di Marina: un aggancio in ospedale potrebbe aiutarla

La sicurezza di Marina farebbe pensare che la donna abbia già messo in atto un piano B per mettere fine alla vita di Lara.

Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 22 novembre, la signora Martinelli è stata ricoverata in gravissime condizioni ma Ornella ha rassicurato Roberto su una possibilità di ripresa. Poco dopo, un'infermiera è entrata nella stanza di Lara e dopo aver guardato i suoi parametri vitali dal monitori, ha sistemato la sua flebo.

L'infermiera potrebbe essere stata assoldata da Marina, visto che dopo la sua uscita dalla camera Lara ha avuto un improvviso peggioramento e il suo cuore si è fermato.

La forte preoccupazione di Roberto e la strana serenità di Marina dopo la ripresa di Lara

I medici sono accorsi subito nella stanza della signora Martinelli per rianimarla con un massaggio cardiaco e sono riusciti a tenerla in vita.

Quando la notizia è arrivata alle orecchie di Roberto, l'uomo è andato in panico, ma Marina è rimasta tranquilla e certa che il suo piano sarebbe andato a buon fine. La donna potrebbe aver nascosto anche a suo marito la sua possibile alleanza con l'infermiera, per evitare di coinvolgerlo ulteriormente. Se la signora Giordano dovesse sfruttare qualche conoscenza in ospedale, per Lara sarebbe davvero finita.