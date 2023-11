Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che si assisterà al ritorno in studio di Armando Incarnato, pronto a rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Eppure nella registrazione successiva al suo ritorno sarà già assente senza alcuna informazione diffusa al riguardo.

Gemma Galgani, invece, perderà spazio e importanza all'interno delle dinamiche della trasmissione complice anche il ritorno di Ida Platano nelle vesti di tronista.

Armando ritorna in studio e Cristina si fa avanti

Il ritorno di Armando nel parterre del trono senior sarà uno degli eventi clou delle prossime puntate di questa edizione, dato che il pubblico avrà modo di ritrovarlo in studio per continuare la ricerca della donna della sua vita.

Una presenza che non passerà inosservata scatenando accese polemiche sul web e sui social, dove in tanti sostengono che Maria De Filippi e il suo team di autori avrebbero potuto puntare su volti inediti, piuttosto che ripescare tra quelli "storici" del parterre senior.

Armando attirerà subito l'attenzione della dama Cristina che alla luce di quello che i due hanno vissuto insieme in passato si dirà disposta a riprendere in mano le redini del loro rapporto: il cavaliere però dirà di no preferendo voltare definitivamente pagina.

L'assenza di Armando Incarnato in trasmissione: silenzio sui motivi

Tuttavia, nell'ultima registrazione del talk show dei sentimenti, Armando è risultato già assente in studio e non sono state date spiegazioni sul perché.

Anche sui social Armando ha preferito non dare informazioni ai fan su questa assenza: ci si chiede dunque se tornerà o meno nel corso delle nuove riprese previste il 20 e 21 novembre.

Ida Platano invece tornerà in trasmissione per rimettersi in gioco nelle vesti di tronista: le anticipazioni rivelano che per lei arriveranno un po' di corteggiatori pronti a partecipare a questo incontro al buio.

Ida diventa tronista, Gemma perde spazio e importanza: anticipazioni Uomini e donne

Il risultato finale non sarà dei migliori, dato che diversi ragazzi preferiranno non iniziare la frequentazione con una donna che ha già alle spalle un vissuto importante ed è anche madre di un bambino.

Con le vicende di Ida Platano in primo piano, a finire momentaneamente in 'soffitta' saranno quelle di Gemma Galgani che fino a questo momento è stata costantemente al centro delle dinamiche del talk show.

La dama si ritroverà a perdere spazio e importanza in studio, complici le deludenti conoscenze che hanno caratterizzato il suo recente percorso in trasmissione.

Dopo l'addio con Maurizio, Gemma ha infatti dovuto fare i conti anche con il rifiuto di Silvio che ha scelto di non riprendere in mano le redini del loro legame affettivo.