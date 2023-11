Potrebbero esserci importanti fra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo che i diretti interessati hanno scelto il salotto di Verissimo per confessare a Silvia Toffanin i reciproci tradimenti, veri o presunti, gelosie e insulti e molto altro, adesso qualcosa potrebbe essere cambiato: nelle scorse ore Alessandro ha condiviso una Instagram Story con una foto avente come protagoniste Sophie e la figlia Celine mentre dormono abbracciate. Inoltre come commento Basciano ha scritto che il tempo può cambiare ogni situazione.

La storia social pubblicata da Alessandro

Sophie e Alessandro potrebbero aver deciso di mettere da parte litigi e incomprensioni per dare una nuova possibilità alla loro relazione, anche per amore della figlioletta di pochi mesi. A instillare questa speranza nel cuore dei fan degli 'Basciagoni' è stato proprio Alessandro. L'ex gieffino nelle scorse ore ha postato una Instagram Story che appare come un indizio di pace. 'Il tempo può cambiare molte cose...o quasi. Buona notte', ha scritto Basciano a corredo di una foto in bianco e nero in cui si vede chiaramente Codegoni mentre dorme stringendo al petto la figlia Celine Blue.

Pare probabile che i due giovani abbiano trascorso la notte sotto lo stesso tetto.

Per cui è normale ipotizzare che Sophie e Alessandro abbiano potuto prendere in considerazione l'idea di ricominciare. Se è vero che le accuse rivolte da Sophie e Alessandro sono state molto pesanti, è anche vero che si tratta di una coppia molto giovane che può avere mille ripensamenti. In fan sui social hanno appreso con entusiasmo la possibile novità, anche se per il momento si tratta solo di ipotesi visto che i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

I racconti di Sophie e Alessandro a Verissimo

Solo la settimana scorsa Alessandro era tornato di nuovo nei salotti di Verissimo per difendersi dalle accuse di Sophie, professandosi comunque ancora molto innamorato di lei. Durante la prima intervista non erano mancate le lacrime copiose da parte dell' uomo e le richieste di aiuti alla conduttrice Toffanin per rivedere la figlia.

Sophie, invece, era apparsa determinata a voltare pagina, sostenendo che Alessandro non la amava [VIDEO] e aggiungendo di aver ricevuto anche dei ceffoni da Basciano, il quale l'avrebbe apostrofata pure in malo modo.

Se un cambio di rotta ci sia effettivamente stato solo Sophie e Alessandro potranno chiarirlo. Visti i precedenti, non è escluso che la coppia decida di ritornare a Verissimo per dare notizie sul proprio conto, anche se qualcuno comincia a storcere il naso, accusando entrambi sui social di voler spettacolarizzare la loro relazione.