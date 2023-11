Ligabue, Vincenzo Mollica, Antonio Tajani ed il cane Chico prenderanno parte al programma di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa. Grazie al format già vincente che andava in onda sulla tv pubblica e con la presenza fissa di Nino Frassica, Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto, Ornella Vanoni e tanti altri noti ospiti, il conduttore cercherà di continuare il suo trend positivo anche durante la quarta puntata che andrà in onda domenica 5 novembre 2023 dalle ore 19:30.

Dopo la solita anteprima, il programma classico andrà in onda dalle ore 20 sul Nove con le interviste agli ospiti.

Dalle ore 22 ci sarà poi la parte finale del programma dove intorno a "il tavolo" Nino Frassica, Mara Maionchi, la signora Coriandoli e tanti altri ospiti, daranno vita a conversazioni informali, grandi e interessanti chiacchiere, svilupperanno numerosi argomenti e faranno fare, sicuramente, anche tante risate.

Ligabue e Mollica tra gli ospiti

Durante il programma Che Tempo Che Fa, come di consueto, si cerca di spaziare dall'attualità alla salute, dalla politica alla musica e proprio quest'ultima sembra essere uno degli argomenti principali della quarta puntata che andrà in onda domenica 5 novembre 2023. Come è infatti possibile vedere sui canali social del programma di Fazio ci sarà il grande ritorno del noto cantante Ligabue, uno degli artisti contemporanei di maggiore successo.

Ci sarà poi l'ex giornalista e conduttore televisivo e radiofonico italiano Vincenzo Mollica che sicuramente appassionerà e farà vivere tante emozioni al pubblico a casa. Si discuterà di attualità con il ministro Antonio Tajani ed infine ci sarà anche, accompagnato da Ornella Vanoni, il famosissimo cane "parlante" Chico che è diventato una vera e propria star su Tik Tok con quasi 2 milioni di followers.

Tutti coloro che non avranno l'opportunità di vedere in diretta dalle ore 19.30 la quarta puntata del programma sul canale Nove o la diretta streaming sul web su Discovery Plus, potranno però tranquillamente rivederla in differita dove e quando vogliono sul sito nove.tv.

La piattaforma on Demand del canale Nove consente comodamente di riguardare in replica tutte le puntate della prima serie del programma condotto da Fabio Fazio.

Una volta selezionata la sezione riguardante i programmi, si sceglie di rivedere il programma Che tempo Che Fa e poi lo si può vedere dove e come si vuole mettendolo anche in pausa per il tempo desiderato.