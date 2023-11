Nelle future puntate di Beautiful Ridge divorzierà da Brooke per tornare con Taylor. Lo stilista non perderà tempo e chiederà a Taylor di sposarlo. Una decisione che spezzerà il cuore a Brooke, la quale non capirà neppure il motivo per cui Ridge l'avrà mollata di punto in bianco.

Ridge lascia Brooke senza darle spiegazioni: anticipazioni Beautiful

Ci sono delle brutte notizie in arrivo per Brooke Logan: il suo matrimonio con Ridge è infatti ormai giunto alla fine.

Sarà lo stilista a lasciarla senza darle troppe spiegazioni e Brooke non sarà a conoscenza del fatto che Thomas è riuscito a far credere al padre che sia stata proprio lei ad allertare i servizi sociali per il piccolo Douglas, mettendolo nei guai.

In realtà Brooke è completamente estranea ai fatti: infatti è stato Thomas, attraverso una app che modifica le voci, a trarre in inganno Ridge. Lo stilista crederà al figlio e sarà deluso da Brooke al punto da decidere di lasciarla seduta stante senza darle nessuna motivazione.

Brooke firma i documenti del divorzio da Ridge

Brooke sarà devastata e cercherà di capire le ragioni per cui Ridge hadeciso di lasciarla. Lo stilista però non le dirà nulla e anzi, le farà avere a tempo di record le carte per la conclusione del loro matrimonio. Sarà un'altra batosta per Brooke che, seppur devastata, firmerà i documenti. Ridge in cuor suo continua ad amare Logan, ma non riuscirà a perdonarla per quanto crede abbia fatto a Thomas.

Quest'ultimo intanto, gioirà per il fatto di essere riuscito a separare una volta per tutte il padre dalla matrigna. Stessa cosa che farà anche Steffy, la quale sarà però all'oscuro del tranello architettato dal fratello ai danni di Brooke.

Ridge chiederà a Taylor di sposarlo, lei accetta

Ridge non vuole perdere tempo e intende guardare avanti dopo l'addio a Brooke.

Lo stilista chiederà quindi a Taylor di sposarlo di nuovo e lo farà con tanto di anello di diamanti. La dottoressa acconsentirà, anche se sarà stupita per la velocità con cui Ridge ha chiuso il matrimonio con Brooke.

Inoltre lo stilista disegnerà per la sua promessa sposa l'abito nuziale. Taylor però, non sarà del tutto felice della situazione, visto che si renderà conto che Ridge è ancora innamorato di Brooke e questo ovviamente può rappresentare essere un problema per il loro futuro. Insomma, non è ancora da dare per scontato che questo nuovo matrimonio venga effettivamente celebrato.