Cambio palinsesto per Rai 1 nella giornata di venerdì 1° dicembre 2023. La programmazione del pomeriggio subirà delle modifiche e a farne le spese sarà il tradizionale appuntamento con La vita in diretta, il talk show di grande successo condotto da Alberto Matano.

Confermato invece Il Paradiso delle signore 8, regolarmente in onda nel suo consueto slot orario che va dalle 16 alle 16:50 circa.

La vita in diretta si ferma il 1° dicembre nel palinsesto di Rai 1

Il pomeriggio del 1° dicembre per la rete ammiraglia della tv di Stato risulta rivoluzionato dalla messa in onda del primo appuntamento con Lo zecchino d'oro 2023, la storica kermesse musicale in onda in diretta dall'Antoniano di Bologna, quest'anno articolata in tre appuntamenti.

La messa in onda del programma è prevista dalle 17:05 alle 18:45 circa nella giornata di venerdì, facendo di conseguenza saltare il talk show condotto da Alberto Matano.

La vita in diretta salterà l'appuntamento del 1° dicembre e tornerà in onda regolarmente lunedì 4, quando riprenderà la consueta programmazione feriale.

In questo modo la Rai permetterà al programma competitor Pomeriggio 5 di tirare un sospiro di sollievo dal punto di vista auditel.

Alberto Matano vince la gara ascolti del pomeriggio contro Myrta Merlino

In queste settimane di programmazione della stagione autunnale, La vita in diretta ha sempre avuto la meglio nella gara di ascolti contro il nuovo Pomeriggio 5 affidato nelle mani di Myrta Merlino dopo l'addio di Barbara d'Urso.

La trasmissione di Rai 1 che mescola attualità, cronaca e costume registra una media quotidiana di oltre 2,4 milioni di spettatori con punte di share che hanno toccato anche il 24%.

Il talk show Mediaset, invece, nella stessa fascia oraria riesce ad informare una media di circa 1,5 milioni di spettatori fermandosi ad uno share che oscilla tra il 13 e il 16%.

Il Paradiso delle signore 8 non si ferma nel palinsesto del 1° dicembre

Nonostante la messa in onda de Lo Zecchino d'oro 2023 su Rai 1, la programmazione de Il Paradiso delle Signore 8 non subirà delle modifiche nella giornata del 1° dicembre.

La soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina sarà regolarmente in onda nel daytime pomeridiano a partire dalle 16:00, subito dopo il talk show La volta buona.

Uno stop per la soap italiana, invece, è previsto per la giornata di venerdì 8 dicembre. In occasione della festa dell'Immacolata, il palinsesto di Rai 1 subirà delle modifiche e questa volta sarà la soap a fermarsi in daytime.