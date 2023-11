Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste su Canale 5 rivelano che Ida Platano citerà il suo ex fidanzato storico Riccardo Guarnieri.

Complice una discussione che nascerà in studio con la sua "rivale" Roberta Di Padua, la tronista accuserà la dama over di essersi sempre intromessa nelle sue precedenti relazioni, compresa quella con Guarnieri.

Intanto Alessandro Vicinanza deciderà di rimettersi in gioco in studio e avrà modo di ritrovare la sua vecchia fiamma Roberta Di Padua.

Scoppia una nuova discussione tra Ida e Roberta: anticipazioni Uomini e donne

Ida Platano sarà alle prese con l'arrivo di nuovi pretendenti che metteranno piede in studio nel corso delle prossime puntate del talk show, interessati fortemente a conoscerla.

Tra tutti ci sarà un ragazzo cubano che attirerà moltissimo l'attenzione della tronista, anche se Tina Cipollari non si farà scrupoli a bocciare il ragazzo, ammettendo di non credere nella sua buona fede.

Ida sarà protagonista anche di una nuova accesissima discussione in trasmissione con la sua nemica Roberta Di Padua.

Le due si ritroveranno ai ferri corti e, questa volta, la tronista accuserà la dama napoletana di essersi sempre intromessa nelle sue precedenti storie d'amore nate in trasmissione.

Ida Platano cita il suo ex Riccardo Guarnieri in studio

Le anticipazioni del programma rivelano che Ida citerà anche Riccardo Guarnieri, lo storico ex fidanzato col quale ha vissuto una lunga a tormentata storia d'amore, durata diversi anni.

Ad oggi sono tanti i fan che spererebbero in un ritorno in studio di Riccardo per corteggiare la sua ex ma, a quanto pare, l'ex cavaliere over avrebbe voltato pagina assieme ad un'altra donna.

Chi rimetterà piede in trasmissione, invece, è Alessandro Vicinanza, l'ultimo fidanzato dell'attuale tronista del talk show.

Il cavaliere napoletano farà il suo ingresso in studio ma non per corteggiare Ida Platano, bensì per rimettersi in gioco nel parterre del trono over e provare a trovare la sua anima gemella.

Roberta ritrova Alessandro Vicinanza

La presenza di Alessandro attirerà subito l'attenzione di Roberta Di Padua, dato che tra i due era nato un feeling speciale prima che il cavaliere decidesse di vivere la sua relazione con Ida Platano.

Con il suo ritorno in trasmissione, Alessandro deciderà di ballare proprio con Roberta, mostrando nuovamente un certo interesse nei confronti della dama napoletana.

A questo punto non si esclude che i due possano decidere di riprendere in mano le redini del loro legame e della loro conoscenza fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi.